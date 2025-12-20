MHRS’de 2025’te 388 milyon randevu

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşları için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden 2025 yılında 388 milyon 95 bin 539 randevu alındı. Sistemden günlük verilen ortalama randevu sayısı 1.7 milyonu buldu. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer, "Bu sistemle randevu bekleyen vatandaşların oranı yüzde 90 azaldı" şeklinde konuştu.