Mevsim değişikliklerinde vücudun en hayati organı kalp yanlış beslenme ve stresten dolayı olumsuz etkileniyor

Mevsim değişiklikleri, yaşamsal organları da etkiliyor. Uzmanlar, mevsim geçişlerinde kalp sağlığını korumanın şifrelerini açıklıyor. Vücudun en hayati organı olan kalp, yanlış beslenme hareketsiz ve stres gibi faktörlerden olumsuz etkileniyor. Kalp hastalarının ilaç kullanımına bile dikkat etmesi gerekiyor. Kalp yetmezliği hastaları, bir kısmı diüretik dediğimiz idrar söktürücü etkisi olan ilaçları kullanıyor. Bu ilaçlar, kalp yetmezliğine bağlı gelişecek ödem ve nefes darlığını azaltıyor. Bu ilaçlar ayrıca vücutta fazla su birikmesini de engelliyor. Bu nedenle ilaçların ayarlanmaması durumunda vücutta kalp yetmezliğine bağlı su toplanabiliyor. Öncelikle ayak ve bacaklarda şişme ile kendini gösteriyor.
DOĞRU BESLENMEK ÖNEMLİ
Göbek bölgesinde yaşanan yağlanma, kalp krizi riskini artırıyor. Uzmanlar, kilolardan kurtulmanın sırrını açıklıyor:
✔ Basit şekerden kaçının, paketli ürünlerden uzak durun.
✔ Doymuş yerine doymamış yağ tüketin
✔ Bol bol Omega-3 alın. Balık tüketin.
✔ Lifli beslenin (Sebze, meyve)
✔ Egzersiz yapın...
SELÜLİTE YAĞ ÇEK
Kadınların korkulu rüyası selülit, cildin altında yağ birikimi sonucu ortaya çıkıyor. Özellikle kalça ve uyluk bölgesinde yoğun olarak görülüyor. Doğal yağlarla yapılan masajlar, portakal kabuğu görünümünü yok ediyor. İşte o yağlar şöyle sıralanıyor:
■ ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI: Hücreleri yeniler. Haftada 2 kez uygulandığında selülitle savaşır.
■ REZENE YAĞI: Antioksidan etkisi vardır. Cildi sıkılaştırır. Yaşlanma belirtilerini önler.
■ KARABİBER YAĞI: Ciltteki kırışıklık ve ince çizgileri azaltır.
■ GREYFURT YAĞI: Ferahlatıcıdır. Cilt yaralarını iyileştirir. Cildi besler ve selülit görünümünü azaltır.
■ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Bir ay boyunca düzenli masaj yapmak, cildi nemlendirir ve besler. Selülit görünümünü yok eder.
EGZAMAYA SEMİZOTU
Şifa deposu semizotu, sindirimi harekete getirir. Basura karşı korur. Bağırsak sorunlarını giderir. Katarakt riskini azaltır.