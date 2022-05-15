Mevsim değişikliklerinde vücudun en hayati organı kalp yanlış beslenme ve stresten dolayı olumsuz etkileniyor

Mevsim değişiklikleri, yaşamsal organları da etkiliyor. Uzmanlar, mevsim geçişlerinde kalp sağlığını korumanın şifrelerini açıklıyor. Vücudun en hayati organı olan kalp, yanlış beslenme hareketsiz ve stres gibi faktörlerden olumsuz etkileniyor. Kalp hastalarının ilaç kullanımına bile dikkat etmesi gerekiyor. Kalp yetmezliği hastaları, bir kısmı diüretik dediğimiz idrar söktürücü etkisi olan ilaçları kullanıyor. Bu ilaçlar, kalp yetmezliğine bağlı gelişecek ödem ve nefes darlığını azaltıyor. Bu ilaçlar ayrıca vücutta fazla su birikmesini de engelliyor. Bu nedenle ilaçların ayarlanmaması durumunda vücutta kalp yetmezliğine bağlı su toplanabiliyor. Öncelikle ayak ve bacaklarda şişme ile kendini gösteriyor.