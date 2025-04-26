Mersin’de ilik nakli bekleyen Zeynep kardeşinin kordon kanıyla sağlığına kavuştu!

Mersin'de Sabiha ve Yusuf Uslu çiftinin kızları Zeynep Bilge'de 7 aylıkken "Akdeniz anemisi" hastalığı tespit edildi. Doktorlar, Bilge'nin sağlığına kavuşabilmesi için ilik nakli olması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine aile, hem Zeynep Bilge'ye umut olması hem de birlikte büyümeleri için tüp bebek yöntemiyle bir çocuk daha dünyaya getirmeye karar verdi.



İKİ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sabiha Uslu, Haziran 2022'de oğlu Mehmet Selim'i dünyaya getirdi. Ancak anne karnındayken kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek, 2 yaşında hayatını kaybetti. Selim'in doğumu sırasında alınan kordon kanı ise yaklaşık 3 yıl kan bankasında bekletildi.



Bir süre önce Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi'nde yapılan operasyonla Zeynep Bilge'ye nakledildi. Zeynep kardeşinin kordon kanı ile hayata yeniden merhaba dedi. Kardeşi Mehmet Selim'in fotoğrafını başucundan ayırmayan Zeynep Bilge, "Beni kurtarmak için doğdu ve onu kucağımda büyütemeden öldü gitti" diyerek hüzünlü bir sevinç yaşadığını söyledi.

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