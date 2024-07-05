Menopozun davetsiz misafiri enfeksiyon

Kimi hastalıklar kadınları tehdit ediyor. Bunların başında, idrar yolu enfeksiyonu geliyor! Bu hastalık, kadınlarda erkeklere oranla 8 kat daha fazla görülüyor. Kadınların yüzde 50'si, yaşamlarında en az bir kez enfeksiyona yakalanıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören, çoğunlukla ihmal edilen ancak ilerleyen süreçte böbrek sağlığını bozan bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulunuyor...

İdrar yolu enfeksiyonunun yüzde 90'ına "E. coli" adı verilen ve genellikle dışkıdan idrar yoluna giren bir bakteri neden oluyor. Alt idrar yolunu etkilediğinde 'sistit' adı verilen mesane enfeksiyonu ve üst idrar yolunu etkilediğinde 'piyelonefrit' adı verilen böbrek enfeksiyonu ortaya çıkıyor. Kadınların anatomik olarak idrar kanalı kısa ve vajinal ve anal bölgeye yakın yerde bulunuyor. Bu nedenle mikroorganizmalar idrar yollarına kolaylıkla ulaşıp enfeksiyona neden olabiliyor.

AİLENİZDE VARSA

Menopoz ile birlikte düşen östrojen seviyesinin neden olduğu vajinal flora kaybına bağlı olarak idrar yolu enfeksiyonu daha sık görülüyor. İlk enfeksiyonun 15 yaşın altında geçirilmesi ve annede tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olması da riski artırıyor. Havuz, deniz, sauna gibi ıslak ortamlar ve vajinal akıntı gibi durumlar da riski artırıyor. İdrar yolu enfeksiyonunda yüzde 80'i antibiyotik tedavisine yanıt veriyor. Bol sıvı alımı ile artan idrar miktarı mikroorganizmaların temizlenmesine yardım ediyor. Uzun süreli ve uygun olmayan ilaç kullanılması tedavi etkinliğini azaltıyor. Kadınların yüzde 15'inde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu görülüyor.



ŞİFA YABAN MERSİNİNDE

Enfeksiyonla mücadelede, besinler de etkili oluyor. Bunun başında, yaban mersini geliyor. Yakın zamanda İtalya'da yapılan bilimsel bir araştırmada yaban mersini, probiyotik ve C vitaminin birlikte kullanılmasının tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarını azalttığı biliniyor.



KASIK AĞRISI VARSA DİKKAT

Op. Dr. İşgören, idrar yolu enfeksiyonunun belirtilerine değiniyor: "Akut piyelonefrit'te; sırt ağrısı veya yan ağrısı, ateş, üşüme ve titreme, kusma görülebilir. Sistitte; kasıklarda ve genital bölgede basınç hissi, alt karın rahatsızlığı, sık, ağrılı idrara çıkma, idrarda kan görülebilir."