Menopozun çaresi dengeli beslenme

Dengeli beslenme, menopoz şikayetlerini azaltıyor. Uzmanlar, “Günde 1 bardak kefir içmek şart” diyor.

07 Eylül 2025
Menopoz, kadınları hem duygusal hem de fiziksel açıdan etkiliyor. Ancak dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak 'kabus' olarak adlandırılan bu dönemi ikinci bahara dönüştürüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak menopoz döneminde tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:

KEFİR: Bolca kalsiyum içerir. Kemik sağlığını korur. Ayrıca içerdiği probiyotik sayesinde bağrısak sağlığını destekler. Sindirim sistemini korur. Kemik erimesinden korunmak için her gün 1 su bardağı kefir içilmelidir.

SOMON: İçerdiği omega-3 sayesinde menopoz döneminde görülen kalp hastalıklarından korur. Sıcak basmalarını azaltır. Haftada 2 gün tüketmek gerekir.

YULAF: Sağlıklı karbonhidrat kaynaklarındandır. Kalp hastalıklarını önler. Depresyon ve sinirlilik halini azaltır. AVOKADO: Cilt kuruluğunu bitirir. Günde yarım avokado tüketilmelidir.

SOYA FASULYESİ: Bitkisel kaynaklı östrojen içerir. Bu özelliği sayesinde düşük östrojen hormonunun yarattığı sıkıntıların şiddetini hafifletir.

KIRMIZI MEYVELER: Ahududu, çilek, böğürtlen meyvelerin antioksidan içerir. Kalp ve damar sağlığını korur. Menopoz şikayetlerini azaltır.

KETEN TOHUMU: Soya fasulyesi gibi fitoöstrojenden zengindir. Bu nedenle menopozun yol açtığı şikayetleri azaltır. Her gün 1 yemek kaşığı tüketilebilir.

Menopozun beraberinde getirdiği aşırı terleme için her gün 1 şişe maden suyu tüketilmedir.

