PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Memur zammı Hakem Kurulu’na kaldı: Gözler 6.5 milyon kişiyi ilgilendiren kararda

Toplu sözleşmede 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin zam oranlarında uzlaşılamadı. Son söz hakem heyetine kaldı. 11 hizmet kolunda sie 369 maddede uzlaşılarak, çalışanlara 80 milyar lirayı aşkın kazanım sağlandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025
Memur zammı Hakem Kurulu’na kaldı: Gözler 6.5 milyon kişiyi ilgilendiren kararda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında zam oranında anlaşamadı. Memur-Sen genel zamları Hakem Kurulu'na taşıma kararı aldı. 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026-2027 zam oranlarını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu belirleyecek. Hükümetin son zam teklifi 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 4+4 olmuştu. Ayrıca, teklifte bin lira taban aylık iyileştirmesi de yer alıyordu. 11 hizmet kolunda ise Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar uzlaşma sağladı. İmza töreninde konuşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, hizmet kollarında önemli kazanımlar sağlandığını belirtti.

80 MİLYAR TL'LİK KAZANIM
Işıkhan, "Oransal zamla ilgili mutabakat sağlayamadığımız için karar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacaktır. Memur-Sen Hakem Kurulu'na 3 gün içinde başvuracak ve süreç başlayacak. Hakem Kurulu da bu ay bitmeden kararını verecek." dedi.

Işıkhan, şöyle konuştu: "Oransal zam dışındaki kısımlarda çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladık. 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren genele ilişkin ve mali sosyal haklarda 58, hizmet kollarında da 311 maddede uzlaşma sağlandı."

Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Işıkhan, 80 milyar liranın üzerinde kazanım elde edildiğini ve bunun hizmet kollarına aktarıldığını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB’nin 66 milyar TL’lik kredisinin 38.6 milyar TL’si suç örgütlerine aktı
İsrail Gazze’de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
Türk Telekom
CHP’li Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysun
Solskjaer’in kozu orta saha! Beşiktaş’ın 11’i netleşti
EkremEdit Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ’dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum
Kader maçı Portekiz’de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Putin’le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin’den İstanbul teşekkürü
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri’nde... Kurtulmuş’tan sabotaj uyarısı
Trabzonspor Renato Sanches transferinde PSG ile görüşmelere başladı
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti’ne taşıyor | Bakan Işıkhan’dan açıklama
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş’tan 4 yıldız transferi
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye’de! Rutte’den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakan’ı Dick Schoof ile görüştü! İşte masadaki konular | İsrail’in Gazze’deki askeri ablukasına tepki
Vergi rekortmenleri listesinde gizemli boşluk! Üçüncü sırada İpek Kıraç mı var?
Paris’te Şam-Tel Aviv teması! İsrail’den toprak bütünlüğü taahhüdü |Siyonist Dürzi panikledi ABD’den müdahale istedi
Türkiye’nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Planlar değişti
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam’ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...