Memur zammı Hakem Kurulu’na kaldı: Gözler 6.5 milyon kişiyi ilgilendiren kararda

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında zam oranında anlaşamadı. Memur-Sen genel zamları Hakem Kurulu'na taşıma kararı aldı. 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026-2027 zam oranlarını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu belirleyecek. Hükümetin son zam teklifi 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 4+4 olmuştu. Ayrıca, teklifte bin lira taban aylık iyileştirmesi de yer alıyordu. 11 hizmet kolunda ise Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar uzlaşma sağladı. İmza töreninde konuşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, hizmet kollarında önemli kazanımlar sağlandığını belirtti.

80 MİLYAR TL'LİK KAZANIM

Işıkhan, "Oransal zamla ilgili mutabakat sağlayamadığımız için karar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacaktır. Memur-Sen Hakem Kurulu'na 3 gün içinde başvuracak ve süreç başlayacak. Hakem Kurulu da bu ay bitmeden kararını verecek." dedi.

Işıkhan, şöyle konuştu: "Oransal zam dışındaki kısımlarda çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladık. 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren genele ilişkin ve mali sosyal haklarda 58, hizmet kollarında da 311 maddede uzlaşma sağlandı."

Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Işıkhan, 80 milyar liranın üzerinde kazanım elde edildiğini ve bunun hizmet kollarına aktarıldığını söyledi.