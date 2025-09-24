Meme kanseri prostatın habercisi

Erkeklerin korkulu rüyası prostat kanseri, tedavi edilmediği takdirde ölüme götürüyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar, prostat kanseri riskini artıracak durumları söyledi. Çinar, "Ailede meme kanseri riskini artıran genler (BRCA1 veya BRCA2) varsa veya ailede güçlü bir meme kanseri öyküsü varsa, prostat kanseri riskiniz daha yüksek olabilir. Obez olan kişilerde prostat kanseri riski, sağlıklı kilolu olduğu düşünülen kişilere kıyasla daha yüksek olabilir, ancak araştırmalar karışık sonuçlar vermiştir. Obez kişilerde, kanserin daha agresif olması ve ilk tedaviden sonra geri dönme olasılığı daha yüksektir" dedi.

