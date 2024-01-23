Meme kanseri 45 yaşında! Uzmanı uyardı: Yılda bir kez mamografi çektirin





MUCİZE YEDİLİ!

Grip, soğuk algınlığı ve öksürük, bu yıl yataklara düşürüyor. Bu nedenle vücut direncini artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek önem taşıyor. Dyt. Aybala Akkülah, sağlıklı bir kış için bol bol meyve yemeyi öneriyor. Dikkat edilmesi gerekenleri açıklıyor:

1- NAR: Vitamin, mineral ve lif deposudur. Bağışıklığı güçlendirir. Kalbe, sindirime ve gözlere iyi gelir. Ancak şeker oranı fazla olduğundan diyabet hastalarının ölçülü tüketmesi gerekir.

2- AYVA: Bağışıklığı destekler. Kan basıncını dengeler.Glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerini hızlı yükseltmez.

3- KİVİ: Bolca C vitamini içerir. Ayrıca zengin lif ve antioksidan kaynağıdır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kan şekerini dengeler ve kalbi korur. Ancak içerdiği yüksek potasyum nedeniyle böbrek hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir.

4- MANDALİNA: İnsan sağlığı için önemli olan mineralleri içerir. Eklem ve göz sağlığına iyi gelir. Ancak asit içeriği fazla olduğundan mideyi rahatsız edebilir.

5- ELMA: Kalpten astıma diyabetten kilolara kadar pek çok sağlık problemine iyi gelir. Kolesterolü düşürür, bağırsakları çalıştırır.

6- GREYFURT: Tokluk süresini uzatır. Kolesterolü düşürür ve antioksidan içeriğiyle kansere derman olur. Ancak asitli yapısıyla mide şikayetlerini artırabilir. Ayrıca yüksek besin-ilaç etkileşimine yol açabildiği için kolesterol, kan sulandırıcı gibi ilaç gruplarını kullananların dikkatli tüketmesi gerekir.



7- PORTAKAL: Vücut direncini artırır. Kalp sağlığını korur. Kolajen üretimini artırır. Ancak asit içeriğinden dolayı reflü hastaları dikkatli tüketmelidir.



AKLIN YOLU BAL!

Vitamin ve mineral kaynağı bal, cildi yeniler. Kalp hastalıklarına karşı korur. Saç dökülmesini önleyen bal, hafızayı güçlendirir. Gözleri besleyen bal, uykusuzluğa iyi gelir.



ÇÖREK OTU SAĞLIK DOLU

Hamur işlerini lezzetlendiren çörek otu, kolon, prostat ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Alzheimer'dan korur. Yüksek kolesterolü düşürür. Tansiyonun dengeler.



PANKREASA KEREVİZ

Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Bu sayede beyni korur. Sindirimi hızlandıran kereviz, böbrekleri güçlendirir. Özellikle pankreas kanserinin ilacıdır.