Meme kanseri 45 yaşında! Uzmanı uyardı: Yılda bir kez mamografi çektirin

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Necati Özen, ülkemizde her 4 kadından birinde meme kanserinin görüldüğünü söylüyor.
Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Necati Özen, ülkemizde her 4 kadından birinde meme kanserinin görüldüğünü söylüyor.
DÜZENLİ MUAYENE...
Erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özen, "20 yaşından sonra her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapılmalı. 20-40 yaş aralığında 3 yılda bir doktor muayenesi şart. 40 yaş sonrasında ise her yıl bir kez doktor muayenesi yaptırılması gereklidir.
35-40 yaş arası en az bir dijital mamografi çektirmeleri sonraki yıllarda yapılan incelemelerde karşılaştırma açısından önem taşımaktadır. 45 yaş sonrası ise mamografi yılda bir kez çektirilmelidir" diyor. Tanının ardından meme cerrahi ve tıbbi onkoloji uzmanı tarafından planlanan bir tedaviye geçiliyor.
KİRLİ HAVA SİNDİRİMİ VURUR
Temiz hava, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Hava kirliliği ise diyabetten obeziteye kadar pek çok kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bu durumun özellikle sindirim sistemini olumsuz etkilediğini söylüyor. "Özellikle kışın artan hava kirliliğine maruz kalma KOAH ve astım hastalarında zarara yol açtığı gibi gastrointestinal bozukluklar, obezite, diyabet ve diğer kronik hastalık riskini artıran bağırsak mikrobiyotasının bileşimini değiştirir. Bağırsakta geçirgenliğin artmasına, iltihabi bağırsak hastalıklarında artışa neden olur" uyarısında bulunuyor. Sindirimi korumak için Batı tipi beslenmeden uzak durulmasını öneriyor.
MUCİZE YEDİLİ!
Grip, soğuk algınlığı ve öksürük, bu yıl yataklara düşürüyor. Bu nedenle vücut direncini artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek önem taşıyor. Dyt. Aybala Akkülah, sağlıklı bir kış için bol bol meyve yemeyi öneriyor. Dikkat edilmesi gerekenleri açıklıyor:
1- NAR: Vitamin, mineral ve lif deposudur. Bağışıklığı güçlendirir. Kalbe, sindirime ve gözlere iyi gelir. Ancak şeker oranı fazla olduğundan diyabet hastalarının ölçülü tüketmesi gerekir.
2- AYVA: Bağışıklığı destekler. Kan basıncını dengeler.Glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerini hızlı yükseltmez.
3- KİVİ: Bolca C vitamini içerir. Ayrıca zengin lif ve antioksidan kaynağıdır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kan şekerini dengeler ve kalbi korur. Ancak içerdiği yüksek potasyum nedeniyle böbrek hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir.
4- MANDALİNA: İnsan sağlığı için önemli olan mineralleri içerir. Eklem ve göz sağlığına iyi gelir. Ancak asit içeriği fazla olduğundan mideyi rahatsız edebilir.
5- ELMA: Kalpten astıma diyabetten kilolara kadar pek çok sağlık problemine iyi gelir. Kolesterolü düşürür, bağırsakları çalıştırır.
6- GREYFURT: Tokluk süresini uzatır. Kolesterolü düşürür ve antioksidan içeriğiyle kansere derman olur. Ancak asitli yapısıyla mide şikayetlerini artırabilir. Ayrıca yüksek besin-ilaç etkileşimine yol açabildiği için kolesterol, kan sulandırıcı gibi ilaç gruplarını kullananların dikkatli tüketmesi gerekir.
7- PORTAKAL: Vücut direncini artırır. Kalp sağlığını korur. Kolajen üretimini artırır. Ancak asit içeriğinden dolayı reflü hastaları dikkatli tüketmelidir.
AKLIN YOLU BAL!
Vitamin ve mineral kaynağı bal, cildi yeniler. Kalp hastalıklarına karşı korur. Saç dökülmesini önleyen bal, hafızayı güçlendirir. Gözleri besleyen bal, uykusuzluğa iyi gelir.
ÇÖREK OTU SAĞLIK DOLU
Hamur işlerini lezzetlendiren çörek otu, kolon, prostat ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Alzheimer'dan korur. Yüksek kolesterolü düşürür. Tansiyonun dengeler.
PANKREASA KEREVİZ
Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Bu sayede beyni korur. Sindirimi hızlandıran kereviz, böbrekleri güçlendirir. Özellikle pankreas kanserinin ilacıdır.