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Maydanoz yağ yakar!

Kalıcı kilolardan kurtulmanın yolu, fazla yağları yakmaktan geçiyor. Dyt. Nilay Keçeci Arpacı yağ yakımını artırmanın şifresini açıklıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024
Maydanoz yağ yakar!

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Kalıcı kilolardan kurtulmanın yolu, fazla yağları yakmaktan geçiyor. Dyt. Nilay Keçeci Arpacı yağ yakımını artırmanın şifresini açıklıyor:
Günde 7-8 saat uyu. Geç olmadan aynı saatlerde uyumaya çalış.
Günde mutlaka 2 litre su tüket. Çay ve kahve buna dahil olmasın.
Meyve suyu yerine meyve tüket.
Ara öğünlerin için yanında mutlaka sağlıklı atıştırmalık bulundur.
Şeker tüketimini bırak.
Hızlı yemek yeme. Lokmaları iyi çiğne.
Kahvaltıda mutlaka maydanoz ve yumurta tüket.
Geç saatlerde yemek yeme. Uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırak.

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