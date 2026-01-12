Masa başı çalışanlar risk altında: Karpal tünel sendromu kalıcı hasara yol açabiliyor

Elimizin en büyük siniri olan median sinir, parmaklara doğru seyrediyor. Bu sırada el bileği seviyesinde karpal tünel adıyla bilinen anatomik yapı içerisinde yüksek basınçlara maruz kalabiliyor. Artan basınç zaman içerisinde parmakların hissinde ve başparmak hareketlerinde azalmaya ve kayba sebep olabilecek median sinir hasarına yol açıyor. Karpal tünel avuç içinde yer alan, bileğin ön yüzünde bulunan, bilek kemiklerince çatısı oluşturulmuş iki ucu açık tünel benzeri bir yapıdan oluşuyor.

KALICI HASARA YOL AÇIYOR

Tedavi edilmediği takdirde elde kalıcı hasarlar oluşturuyor. Hastalık, 20 kişiden 1'inde görülüyor. 45 ile 60 yaş kadınlarda daha sık ortaya çıkıyor. Özellikle masa başı çalışanlarda oldukça sık görülür ve yine hamilelikte de oluşabilecek bir bozukluktur. Karpal Tünel Sendromu belirtileri ise şöyle sıralanıyor: Median sinirin duyusunu alan özellikle başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının orta parmağa bakan yarısında karıncalanma görülüyor. Uyuşma, yanma benzeri hisler ortaya çıkıyor. Nadir olarak el bileğinde ağrı ve kavrama gücünde azalma gibi şikayetler de görülebilir.