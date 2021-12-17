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    Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir (Sağlık haberleri)

    Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeni hücrelerin oluşumunu destekler. Kansere kalkan olur. İştah kontrolünü sağlar. Yüksek kan basıncını önler. Kemik erimesine karşı gelir. Yaraları daha hızlı iyileştirir.

    Yaralara mandalina

    Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeni hücrelerin oluşumunu destekler. Kansere kalkan olur. İştah kontrolünü sağlar. Yüksek kan basıncını önler. Kemik erimesine karşı gelir. Yaraları daha hızlı iyileştirir.

    KARACİĞERE ENGİNAR
    Enginar,     protein içeriği sayesinde kalp kasını kuvvetlendirir. Üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlar.

    KEMİKLER İÇİN KAJU
    Sevilen     kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir.

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    Haberler Sağlık Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir (Sağlık haberleri)
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