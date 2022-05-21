Makyajla kapatmayın önce sebebini araştırın: Hastalıklar gözaltında!

Genetik faktörlerin yanı sıra ileri yaş, aşırı stres, sağlıksız beslenme ve uykusuzluk gözaltı morluklarına yol açıyor. Uzun süreli bilgisayar kullanımı da gözaltında ödem yaratarak mor halkaları beraberinde getiriyor.

NEZLE HATTA ALERJİ

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, gözaltı morluklarının bir cilt problemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyor. "Bu sorun saman nezlesi, rinit ve konjonktivit gibi alerjik reaksiyonlara işaret olabilir. Mor halkaları kozmetik ürünlerle geçici olarak kapatılabilirsiniz ama bu semptomların dikkate alınmaması sağlık açısından sakıncalı" diyor. Sağlıksız beslenmenin yanı sıra, protein, demir, C vitamini gibi eksikliklerin mor halkaların oluşmasına zemin hazırlıyor. Eyelit tedavisi morluklar oluşmasına neden olan tembel damarları aktif hale getiriyor.