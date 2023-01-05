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    Makula dejenerasyonu yani toplumda bilinen adıyla sarı nokta hastalığı göz sağlığını tehdit ediyor

    Sarı nokta hastalığı, göz sağlığını tehdit ediyor. Tansiyon ve diyabeti olanlarda daha çok görülüyor! Çözüm ise tedbirden geliyor. Düzenli kontrol, tedavi şansını artırıyor. .

    Tansiyon gözünün yaşına bakmaz

    İlerleyen yaş, göz sağlığına da zarar veriyor. Özellikle makula dejenerasyonu yani toplumda bilinen adıyla sarı nokta hastalığı 55'li yaşlardan sonra kapıyı çalıyor. Göz Hastalıkları ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, yüzde 80 görüş kaybına yol açan bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.



    RİSK ALTINDALAR
    Retinanın merkezi olan makula yani sarı nokta, gözün arkasında bulunuyor. Retinanın en keskin görüş merkezi olarak kabul ediliyor. Bu alanda pek çok hastalık ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıklardan en dikkat çekenlerin başında ise yaşa bağlı sarı nokta hastalığı geliyor. Genetik faktörlerin yanı sıra 55 yaş sonrası kişilerde sigara, hipertansiyon ve diyabet ile yetersiz beslenme gibi çevresel faktörler riski artırıyor.



    KONTROL ŞART
    Sarı noktanın erken tespiti için tedbir almak gerekiyor. Rutin göz kontrolü, hastalığın ilerlemesini önlemede önem taşıyor. Prof. Dr. Göçgil, "Sarı nokta hastalığı önlenmediği takdirde ciddi görme kayıplarıyla sonuçlanır. Hastalar, yaşadıkları görme kaybı sebebiyle yanlarında refakatçi olmadan evlerinden çıkamaz duruma gelir, yüzlerini tanıyamaz, okuma ve yazma fonksiyonlarını yitirir" uyarısında bulunuyor.



        TEDAVİ HAKKINDA
        Sürekli ilerleyen ve engellenemeyen bir hastalık olan sarı noktanın erken teşhisi tedavide büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Göçgil tedavi yöntemleriyle ilgili "Kuru tip için sarı noktada bulunan pigment, antioksidan vitamin ve minerallerle destek tedavinin etkinliği uzun yıllar süren çok merkezli çalışmalarla gösterilmiş durumda ve kullanılır. Yaş tip sarı nokta hastalığının tedavisinde, yeni damarlanmaların gelişimini ve sıvı sızmasını baskılayan anti VEGF etkili ilaçlar, göz içine enjeksiyon şeklinde uygulanıyor ve belli aralıklarla tekrarlanması gerekir" diyor.



        BELİRTİLERİ...
        Sarı nokta hastalığı, farklı kişilerde farklı belirtilerle ortaya çıkıyor. Bir sayfa üzerinde yazılı kelimelerin bulanıklaşması, düz çizgilerin eğrilmiş, bozulmuş gibi görülmesi veya görme alanının merkezinde siyah nokta oluşması başlangıç belirtisi kabul ediliyor.



        İKİ TİPİ BULUNUR
        Sarı nokta hastalığının kuru ve yaş olmak üzere iki tipi bulunuyor. En sık görüleni olan kuru tipte hastalık yavaş ilerliyor ve uzun sürede görme azalmasına yol açıyor. Yaş tip sarı nokta hastalığında, çok ciddi bulanık görme, baktığı yerleri eğri görme gibi şikayetler gelişiyor. Bu tip, yüzde 80 oranında görme kaybına sebep oluyor.

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        Haberler Sağlık Makula dejenerasyonu yani toplumda bilinen adıyla sarı nokta hastalığı göz sağlığını tehdit ediyor
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