Makula dejenerasyonu yani toplumda bilinen adıyla sarı nokta hastalığı göz sağlığını tehdit ediyor





RİSK ALTINDALAR

Retinanın merkezi olan makula yani sarı nokta, gözün arkasında bulunuyor. Retinanın en keskin görüş merkezi olarak kabul ediliyor. Bu alanda pek çok hastalık ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıklardan en dikkat çekenlerin başında ise yaşa bağlı sarı nokta hastalığı geliyor. Genetik faktörlerin yanı sıra 55 yaş sonrası kişilerde sigara, hipertansiyon ve diyabet ile yetersiz beslenme gibi çevresel faktörler riski artırıyor.