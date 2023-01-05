Makula dejenerasyonu yani toplumda bilinen adıyla sarı nokta hastalığı göz sağlığını tehdit ediyor

İlerleyen yaş, göz sağlığına da zarar veriyor. Özellikle makula dejenerasyonu yani toplumda bilinen adıyla sarı nokta hastalığı 55'li yaşlardan sonra kapıyı çalıyor. Göz Hastalıkları ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, yüzde 80 görüş kaybına yol açan bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
RİSK ALTINDALAR
Retinanın merkezi olan makula yani sarı nokta, gözün arkasında bulunuyor. Retinanın en keskin görüş merkezi olarak kabul ediliyor. Bu alanda pek çok hastalık ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıklardan en dikkat çekenlerin başında ise yaşa bağlı sarı nokta hastalığı geliyor. Genetik faktörlerin yanı sıra 55 yaş sonrası kişilerde sigara, hipertansiyon ve diyabet ile yetersiz beslenme gibi çevresel faktörler riski artırıyor.
KONTROL ŞART
Sarı noktanın erken tespiti için tedbir almak gerekiyor. Rutin göz kontrolü, hastalığın ilerlemesini önlemede önem taşıyor. Prof. Dr. Göçgil, "Sarı nokta hastalığı önlenmediği takdirde ciddi görme kayıplarıyla sonuçlanır. Hastalar, yaşadıkları görme kaybı sebebiyle yanlarında refakatçi olmadan evlerinden çıkamaz duruma gelir, yüzlerini tanıyamaz, okuma ve yazma fonksiyonlarını yitirir" uyarısında bulunuyor.