Lityum Alzheimer’la mücadelede rol oynayacak

Lityum, tıpta uzun süredir bipolar bozukluk ve depresyon tedavisinde kullanılan bir ruh hali dengeleyici olarak biliniyor. Ancak araştırmacılar, bu metalin C vitamini ya da demir gibi temel bir element olarak hücresel işleyişte rol oynadığını ilk kez kanıtladı.



Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, lityum elementinin Alzheimer hastalığı ve beyin yaşlanmasıyla mücadelede kritik bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, normal farelerin diyetinden lityum çıkarıldığında beyinlerinde iltihaplanma, nöronal hasar ve Alzheimer benzeri yapısal değişiklikler geliştiği gözlemlendi. Alzheimer'a yatkın genetik farelerde ise amiloid plaklar ve hafıza kaybı daha hızlı ilerledi. Uzmanlar, insanlar üzerinden de benzer sonuçlar alınırsa, dönüm noktası olabileceğini söyledi.