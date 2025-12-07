Lipödem sanıp selülit zannediliyor! Sakın bu yanılgıya düşmeyin
Kadınlar büyük bölümü lipödem ve selüliti karıştırıyor. Prof. Dr. Barış Öztürk, “Hastalar, bacak ve basen bölgesindeki düzensiz görünümü kendi kendine ‘selülit’ olarak niteliyor. Bu yanlış yorumlama; yıllar süren denemeler, maddi kayıplar, gereksiz uygulamalar ve inflamasyonun ilerlemesiyle sonuçlanıyor. Lipödem, selülit gibi yüzeysel bir kozmetik sorun değil; mikro dolaşım bozukluğu ve lenfatik baskı ile ilişkili tıbbi bir durumdur” diyor.
