Limon selülite son

SELÜLIT, sık görülen deri hastalıkları arasında yer alıyor. Bağ dokusundaki değişiklikler ve yağ hücrelerinin genişlemesi ile yağ dokusunun deri altında yayılması derinin üst kısmında "portakal kabuğu" görünümüne neden oluyor. Uzman diyetisyen Müge Özyurt Şafak, selülitle savaşan mucize besinleri şöyle sıralıyor: SU: Selülitle kurtulmanın en etkili yoludur. Günde 2.5-3 litre su içmek toksinlerin atılmasını sağlar. MUZ: Dolaşımı düzenler. Güçlü bir ödem sökücüdür. GREYFURT–LİMON: Bu ikili, yüzde 95 su içerir. Selüliti yok eder.