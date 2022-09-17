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    Lenf kanseri nedensiz ateş ve terlemeyle sinyal veriyor.

    Lenf kanseri, boyun, koltuk altı ve kasıktaki şişlikle kendini gösteriyor. Nedensiz ateş ve terlemeyle sinyal veriyor. Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık,“ Lenfoma istem dışı ve hızlı kilo verdirir“ diyor.

    Nedensiz ateş lenfomaya işaret

    Lenfoma, herhangi bir enfeksiyon durumu olmaksızın genellikle ağrısız, büyüme ile devam ediyor. Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, lenf kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:



    KEMOTERAPI ŞİFASI
    Lenfoma, kemoterapi ile tam şifa elde edilebildiği anlaşılan ilk kanser türü olarak biliniyor. Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak lenfomanın tanı ve tedavisinde çok sayıda yenilik ortaya çıkıyor. Özellikle kanser hücresini tanıyan ve sadece kanser hücresini yok eden akıllı ilaçlar geliştiriliyor. Bu ilaçlar tek başlarına veya diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanılıyor. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi lenfomada da erken teşhis hayat kurtarıyor.



    YÜZDE 10 ERİTİR
    Sebebi belli olmayan ateş; çarşafları bile değiştirmeyi gerektiren aşırı gece terlemesi ve 6 ay gibi bir sürede kilo verdirici diyet tedavisi olmadan kişinin normal kilosunun yüzde 10'unu kaybetmesine neden olan istem dışı hızlı kilo verilmesi gibi şikâyetlere yol açabilir.

    KANSIZLIĞA BAL GİBİ ŞIFA
    Zengin bir doğal şeker olan bal, ilaç etkisi yapıyor. Kanseri önlüyor. Vücuttaki mikropları öldürüyor. Enerji veriyor. Kansızlığı bitiriyor. Kabızlığı gideriyor.

    PARKİNSON'A TARÇIN SERP
    Kokusuyla baş döndüren tarçın, hafızayı güçlendiriyor. Parkinson ve Alzheimer'dan koruyor. Şekeri düşürüyor. Adet sancılarını hafifletiyor. Enfeksiyonlarla savaşıyor.

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    Haberler Sağlık Lenf kanseri nedensiz ateş ve terlemeyle sinyal veriyor.
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