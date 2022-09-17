Lenf kanseri nedensiz ateş ve terlemeyle sinyal veriyor.





KEMOTERAPI ŞİFASI

Lenfoma, kemoterapi ile tam şifa elde edilebildiği anlaşılan ilk kanser türü olarak biliniyor. Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak lenfomanın tanı ve tedavisinde çok sayıda yenilik ortaya çıkıyor. Özellikle kanser hücresini tanıyan ve sadece kanser hücresini yok eden akıllı ilaçlar geliştiriliyor. Bu ilaçlar tek başlarına veya diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanılıyor. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi lenfomada da erken teşhis hayat kurtarıyor.