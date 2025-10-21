Lenf bezlerindeki şişliklere dikkat!

Lenf bezlerinde farklı nedenlere bağlı büyüme, şişlik ve kızarıklıklar oluşabiliyor. Prof. Dr. Mahmut Töbü, böyle durumlarda zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor. Töbü, "Lenf bezleri büyüyebilir. Boyunda, koltuk altında ve kasıkta var. Her lenf bezi büyümesinin dikkate alınması gerekiyor. Toplumda 'ağrısız ise sorun yok' şeklinde algılanabiliyor ancak bir santimetreden büyük lenf bezlerinin mutlaka araştırılması gerekiyor. Lenf bezi büyümeleri lenfoma ve kansere neden olabilir. Uyanık olmak gerekiyor. Enfeksiyona bağlı olanlar ağrılı ve hassas olurlar, 1-2 hafta içinde kaybolurlar" diyor.