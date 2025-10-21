PODCAST CANLI YAYIN

Lenf bezlerindeki şişliklere dikkat!

Prof. Dr. Mahmut Töbü, bir santimetreden büyük lenf bezlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, “Lenfoma ve kansere yol açabilir” uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi:
Lenf bezlerindeki şişliklere dikkat!

Lenf bezlerinde farklı nedenlere bağlı büyüme, şişlik ve kızarıklıklar oluşabiliyor. Prof. Dr. Mahmut Töbü, böyle durumlarda zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor. Töbü, "Lenf bezleri büyüyebilir. Boyunda, koltuk altında ve kasıkta var. Her lenf bezi büyümesinin dikkate alınması gerekiyor. Toplumda 'ağrısız ise sorun yok' şeklinde algılanabiliyor ancak bir santimetreden büyük lenf bezlerinin mutlaka araştırılması gerekiyor. Lenf bezi büyümeleri lenfoma ve kansere neden olabilir. Uyanık olmak gerekiyor. Enfeksiyona bağlı olanlar ağrılı ve hassas olurlar, 1-2 hafta içinde kaybolurlar" diyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
İdefix
Emeklilik planını bu yıl yapan kazançlı çıkacak
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ahlaksız siyasetine soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepkiler: "Hoşşt!"
Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheli tutuklandı! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
Türk Telekom
Partinin DNA'sı bozuldu! CHP'li Berhan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu Holding oldu! Silivri'nin posta güvercini Özel
KOSGEB’den KOBİ’lere finansman fırsatı
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Netanyahu ateşkesi ihlal ettiğini kabul etti: 153 ton bomba kullandık
Diplomada sahtecilik mahkemede şovmenlik! Ekrem İmamoğlu'nun tek amacı dava sürecini sulandırmak | 3. duruşma 8 Aralık'ta Silivri'de
Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum
Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?
Virginia Giuffre Epstein'ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! Gölge yazar kan donduran skandal: 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi...
Paris'in göbeğinde 7 dakikalık paha biçilmez vurgun! Tacın düştüğü gün ne oldu? İşte Fransa'yı ayağa kaldıran tarihi soygunun hikayesi
CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan
Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çekildi! Konu: İBB'deki yolsuzluk soruşturması
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
Balıkesir'de kan donduran şüphe! Evinde ölü bulundu: Fail Edremit'i kana bulayan 2 kişinin katili mi?
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü