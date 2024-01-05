PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Lavanta limon kırışıklara son! İşte cilt bakımı için uzmanından püf noktalar

Çoğu insan, konu cilt bakımına gelince kimyasal tedavilerin yan etkilerinden kaçınmak için tamamen doğal olan esansiyel yağları, tercih etmeye çalışıyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ocak 2024 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:00
Lavanta limon kırışıklara son! İşte cilt bakımı için uzmanından püf noktalar

Çoğu insan, konu cilt bakımına gelince kimyasal tedavilerin yan etkilerinden kaçınmak için tamamen doğal olan esansiyel yağları, tercih etmeye çalışıyor. Antioksidan özellikleriyle bilinen konsantre bitki özleri, serbest radikallerin neden olduğu hasarı önlüyor. Cildin nem ve parlaklığını korumaya yardımcı oluyor. Uzmanlar, kırışıklıklarla baş etmek için etkili esansiyel yağları sıralıyor:

LİMON YAĞI: Güneşin zararlarını önlüyor. Cilde zarar verebilecek serbest radikallere karşı savaşıyor. Cilt tonunu eşitler, cildin erken yaşlanmasını önler ve kırışıklıkları azaltır.

SANDAL AĞACI YAĞI: Sivilce, egzama, sedef hastalığı gibi durumlarla baş etmek için kullanılabilir.

LAVANTA YAĞI: Stresi hafifletmeye yardımcı olabilecek aromaterapötik özelliklere de sahiptir.

BİBERİYE YAĞI: Antibakteriyel özellikleri nedeniyle egzama ve dermatit gibi cilt rahatsızlıklarıyla baş etmeye yardımcı olabilir.

NAR YAĞI: Cildi UV ışınlarının neden olduğu hasarlardan korur ve erken yaşlanmayı önler.

KATARAKT GENÇ YAŞLI DİNLEMEZ
Katarakt, genel olarak 50 yaşından sonra görülüyor. Ancak kişilerin yaklaşık %5'inde 40'lı yaşlarda katarakta bağlı görme azlığı gelişiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, katarakta yol açan faktörleri sıralıyor: Doğuştan gelen faktörler, künt kuvvet travması veya delici yaralanmalar gibi göz yaralanmaları, diyabet, metabolik bozukluklar veya uzun süreli kortikosteroid kullanımı gibi belirli tıbbi durumlar veya sağlık sorunları ve güneş ışığından yetersiz korunma.



STRES ERGENLİĞİ ÖNE ÇEKER!
Stres, hayatın her anında karşımıza çıkıyor. Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya, stresin erken ergenliğe yol açtığını söylüyor. Yeşilkaya, "Stres, kortizol gibi stres hormonlarının salınmasına yol açar. Kortizol üretimini sağlayan sistem (Hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseni) ile cinsiyet hormonlarını üreten sistem (Hipotalamus-hipofiz-gonad ekseni) birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle stres nedeniyle ortaya çıkan kortizol hormon fazlalığı, cinsiyet hormonlarını üreten sistemin çalışmasını bozarak, erken ergenlik gelişimini tetikleyebilir" diyor. Eğer bir çocuğun ergenlik gelişimi ile ilgili endişeler varsa, kapsamlı bir değerlendirme ve uygun rehberlik için çocuk endokrin uzmanına danışılması gerektiğini söylüyor.

ANKSİYETE SİNDİRİMİ BİTİRİR
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkede yapılan bilimsel çalışma kapsamında 6 kıtadan 73 bin 76 erişkinin verileri incelendi. Buna göre depresyon ve anksiyetenin reflü, hazımsızlık gibi bağırsak ve sindirim sistemi hastalıklarında etkili olduğunu belirledi. Çalışmanın yürütücüsü Prof. Dr. Serhat Bor, "Hastalıkların tedavilerinde hem gastroözofageal reflü hastalığı gibi bağırsak ve sindirim sistemi (GIS) hastalıkları hem de anksiyeteyi yönetmek önemlidir" diye konuşuyor.

BALIKDEMEK ŞİFA DEMEK
Havaların soğumasıyla çeşit çeşit balıklar tezgahı süslüyor. Uzmanlar, sağlık açısından oldukça faydalı olan bu besinin haftada 2-3 kez tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Faydalarını şöyle sıralıyor:

Kalbi korur: Omega 3 ile kan yağlarını düşürür. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kalp krizinden korur.

Alzheimer riskini azaltır: Haftada bir kez balık tüketmek, beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer ve demans gibi hafıza kaybına neden olan hastalıkları önler.

Saç ve deriyi güzelleştirir: İçerdiği vitaminler ile saçları güçlendiren balık, sedef hastalığından korur.

Depresyonu önler: Anti depresanlarla birlikte balık tüketenlerin, tüketmeyenlere göre depresyonu daha kolay yendiği biliniyor.

Kemik erimesinden korur: İçerdiği kalsiyum ile balık, kemikleri güçlendirir. Menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığından korur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yargı harekete geçmişti: Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na 5 yıl hapis istemi!
Başkan Erdoğan isimleri tek tek inceliyor! Adaylar ne zaman açıklanacak? İstanbul için kim düşünülüyor?
HAVA DURUMU | İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji haritayı güncelledi! 11 ile sarı kodlu uyarı
SON DAKİKA