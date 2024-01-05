Lavanta limon kırışıklara son! İşte cilt bakımı için uzmanından püf noktalar





STRES ERGENLİĞİ ÖNE ÇEKER!

Stres, hayatın her anında karşımıza çıkıyor. Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya, stresin erken ergenliğe yol açtığını söylüyor. Yeşilkaya, "Stres, kortizol gibi stres hormonlarının salınmasına yol açar. Kortizol üretimini sağlayan sistem (Hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseni) ile cinsiyet hormonlarını üreten sistem (Hipotalamus-hipofiz-gonad ekseni) birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle stres nedeniyle ortaya çıkan kortizol hormon fazlalığı, cinsiyet hormonlarını üreten sistemin çalışmasını bozarak, erken ergenlik gelişimini tetikleyebilir" diyor. Eğer bir çocuğun ergenlik gelişimi ile ilgili endişeler varsa, kapsamlı bir değerlendirme ve uygun rehberlik için çocuk endokrin uzmanına danışılması gerektiğini söylüyor.



ANKSİYETE SİNDİRİMİ BİTİRİR

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkede yapılan bilimsel çalışma kapsamında 6 kıtadan 73 bin 76 erişkinin verileri incelendi. Buna göre depresyon ve anksiyetenin reflü, hazımsızlık gibi bağırsak ve sindirim sistemi hastalıklarında etkili olduğunu belirledi. Çalışmanın yürütücüsü Prof. Dr. Serhat Bor, "Hastalıkların tedavilerinde hem gastroözofageal reflü hastalığı gibi bağırsak ve sindirim sistemi (GIS) hastalıkları hem de anksiyeteyi yönetmek önemlidir" diye konuşuyor.



BALIKDEMEK ŞİFA DEMEK

Havaların soğumasıyla çeşit çeşit balıklar tezgahı süslüyor. Uzmanlar, sağlık açısından oldukça faydalı olan bu besinin haftada 2-3 kez tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Faydalarını şöyle sıralıyor:



Kalbi korur: Omega 3 ile kan yağlarını düşürür. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kalp krizinden korur.



Alzheimer riskini azaltır: Haftada bir kez balık tüketmek, beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer ve demans gibi hafıza kaybına neden olan hastalıkları önler.



Saç ve deriyi güzelleştirir: İçerdiği vitaminler ile saçları güçlendiren balık, sedef hastalığından korur.



Depresyonu önler: Anti depresanlarla birlikte balık tüketenlerin, tüketmeyenlere göre depresyonu daha kolay yendiği biliniyor.



Kemik erimesinden korur: İçerdiği kalsiyum ile balık, kemikleri güçlendirir. Menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığından korur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN