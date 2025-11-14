Kuş cıvıltısı stresi azaltıyor! | İngiltere’de yapılan araştırmaya göre doğa sesleri kan basıncını düşürüp ruh halini iyileştiriyor

İNGİLTERE'DEKİ University of the West of England'da bilim insanları, 68 gönüllüye 3 dakikalık sesler dinletti. Katılımcıların öncesindeki ve sonrasındaki genel ruh hali ve kaygıları değerlendirildi. Araştırmada kuş cıvıltıları gibi seslerin kan basıncı, kalp ve solunum hızını iyileştirip, stres seviyesini azalttığı belirlendi. Trafik sesinin ise stresi yükselttiği tespit edildi.

