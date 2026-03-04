Kulaklıkları çıkartın! Bilim insanlarından "pembe gürültü" uyarısı

Araştırmacı Mathias Basner, REM uykusu ihtiyacı daha fazla olan çocuklar ve bebekler için bu seslerin etkisinin daha belirgin olabileceğini belirtti.

Çevresel gürültüye maruz kalan katılımcılar, en derin uyku evresi olan N3 aşamasında ortalama 23 dakika daha az zaman geçirdi.

25 yetişkinle yapılan deneyde 50 desibel seviyesindeki pembe gürültünün REM uykusunda ortalama 19 dakika azalmaya neden olduğu tespit edildi.

Pensilvanya Üniversitesi'nin yaptığı araştırma uyku için kullanılan pembe gürültünün bazı uyku evrelerinde kayba yol açabileceğini ortaya koydu.

Uyku kalitesini artırmak amacıyla kullanılan yağmur, şelale ya da rüzgâr benzeri arka plan sesleri uzun süredir rahatlatıcı bir çözüm olarak görülüyor. Ancak Pensilvanya Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir çalışma bu yaklaşımın masum olmayabileceğini gösterdi. Araştırmaya göre uykuya yardımcı olduğu düşünülen pembe gürültü bazı uyku evrelerinde kayba yol açabiliyor.

Pembe gürültü tam olarak nedir?

Sesler de ışık gibi farklı frekanslardan oluşur. Geniş bir frekans aralığına yayılan ve sürekli devam eden seslere "geniş bant gürültüsü" adı verilir. Beyaz gürültü tüm frekansları eşit yoğunlukta barındırır ve radyo paraziti gibi kesintisiz bir uğultuya benzer.

Pembe gürültü ise düşük frekansların daha baskın olduğu bir ses türüdür. Bu nedenle kulağa daha yumuşak gelir ve çoğu zaman doğa seslerini andırır. Tam da bu "yumuşaklık" algısı nedeniyle pembe gürültü, uyku uygulamalarında ve bebek odalarında sıkça tercih ediliyor.