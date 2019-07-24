Kulaklara küpe olsun

, hoş kokusu ve tadıyla yaz aylarını lezzetlendirensağlığı da koruyor.su içeriğiyle, vücudun artan su ihtiyacını karşılıyor. Dyt. Ceyda Nur Çakın,kirazın faydalarını sıralıyor:Antioksidan deposudur. Bu sayede kanseri önler.Kan basıncını azaltan kiraz, kalp hastalığı ve inme riskine karşı koruyucu etki gösterir.Besleyici içeriği sayesin de kiraz cilt dokusu besler.Kirazın kendisi de sapı da şifalı etki gösterir. Sapının kaynatılarak suyunun içilmesi, kabızlık ve ödem şikayetlerini bitirir.Kiraz, kilo vermek isteyenler için anahtar role sahiptir. Yüksek besin değeri ve lifli yapısıyla tok tutar. Günde iki su bardağı dolusu kiraz tüketmek, vücudun su ihtiyacını karşılar.: Yaklaşıkkabızlık problemini bitirir.