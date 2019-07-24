Kulaklara küpe olsun

KANSERİ ÖNLER: Antioksidan deposudur. Bu sayede kanseri önler.
İNMEDEN KORUR: Kan basıncını azaltan kiraz, kalp hastalığı ve inme riskine karşı koruyucu etki gösterir.
CİLT DOSTUDUR: Besleyici içeriği sayesin de kiraz cilt dokusu besler.
SAPI BİLE FAYDALI!: Kirazın kendisi de sapı da şifalı etki gösterir. Sapının kaynatılarak suyunun içilmesi, kabızlık ve ödem şikayetlerini bitirir.
TOK TUTAR: Kiraz, kilo vermek isteyenler için anahtar role sahiptir. Yüksek besin değeri ve lifli yapısıyla tok tutar. Günde iki su bardağı dolusu kiraz tüketmek, vücudun su ihtiyacını karşılar.
KABIZLIĞI BİTİRİR: Yaklaşık 10-12 adet meyve yemek kabızlık problemini bitirir.