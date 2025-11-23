PODCAST CANLI YAYIN

Kulak zarı deliklerinde uyarı: Endoskopik tamir ile 3 ayda işitme düzeliyor!

Kulak zarı yırtıkları, zamanla iltihap yapıyor. Tedavi edilmediğinde işitme kaybına neden oluyor. Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, yüksek ses, dalma ve uçuşların bile zar yırtılmasına yol açabileceğini söylüyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kulak zarı deliklerinde uyarı: Endoskopik tamir ile 3 ayda işitme düzeliyor!

Kulak zarı, dış kulak ile orta kulak arasında önemli bir bariyer görevi yapıyor. Kulak zarı delik olduğu zaman dış kulak yolundaki sıvılar orta kulağa geçerek burada akıntılı iltihap oluşturuyor. Tekrarlayan kulak akıntıları orta kulakta işitmeyi sağlayan kemikçikleri eriterek işitmenin kalıcı olarak zarar görmesine yol açıyor. Yine kulak zarı delik olan kişilerde normale göre %10-15 işitme kaybı da görülüyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kulak zarı iltihabıyla ilgili önemli bilgiler veriyor:

'SİGARAYI BIRAKIN'
Östaki borusu problemleri yani östaki borusu tıkanması ve kapanması kulak zarında çökme ve incelme yaparak zar yırtılmasını kolaylaştırır. Çocuklarda geniz eti, burun alerjisi, damak problemi de kulak zarı sorunları oluşturabilir. Burun tıkanıklığı, sigara içmek, çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmek kulak zarı problemleri oluşturur.


YAYGIN YÖNTEM ENDOSKOPİENDOSKOPİ
Kulak içinden veya kulak arkasından kesi yapılarak tamir edilebilir. Kesi yeri belirlenir. Mastoid hücrelerde iltihap dolu ise yapılacak ameliyat adı Mastoidektomi olur. Problem sadece kulak zarında ise yapılacak ameliyat adı Miringoplastidir. Kulak zarı tamiri kulak kanalından Endoskop ile tamir edilecekse Endoskopik Timpanoplasti olarak adlandırılır. Çoğu hastada kulakta kesi yapmadan kulak kanalından endoskop ile onarım yapıyoruz.


TAM İYİLEŞME 3 AY
Hastalar hastanede bir gün kalır ya da aynı gün taburcu edilebilir. Endoskopik kulak zarı tamirinde hastalar kulak arkası kesi olmadan kulak kanalından ameliyat edilir. Aynı hafta işlerine dönebilir, kulağa su kaçırmadan duş alabilir, 20 gün uçak yolculuğu ve dalma yapamazlar, hapşırmak gibi hareketler tavsiye edilmez. İşitmenin tam olarak düzelmesi için 3 ay geçmesi gerekebilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”
Türkiye diplomasisi kazandı: COP31 Türkiye’de
Kaostan zafere! Galatasaray - Gençlerbirliği: 3-2 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP'de İmralı krizi: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” diyerek istifa etti
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!