Kulak zarı deliklerinde uyarı: Endoskopik tamir ile 3 ayda işitme düzeliyor!

Kulak zarı, dış kulak ile orta kulak arasında önemli bir bariyer görevi yapıyor. Kulak zarı delik olduğu zaman dış kulak yolundaki sıvılar orta kulağa geçerek burada akıntılı iltihap oluşturuyor. Tekrarlayan kulak akıntıları orta kulakta işitmeyi sağlayan kemikçikleri eriterek işitmenin kalıcı olarak zarar görmesine yol açıyor. Yine kulak zarı delik olan kişilerde normale göre %10-15 işitme kaybı da görülüyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kulak zarı iltihabıyla ilgili önemli bilgiler veriyor:

'SİGARAYI BIRAKIN'

Östaki borusu problemleri yani östaki borusu tıkanması ve kapanması kulak zarında çökme ve incelme yaparak zar yırtılmasını kolaylaştırır. Çocuklarda geniz eti, burun alerjisi, damak problemi de kulak zarı sorunları oluşturabilir. Burun tıkanıklığı, sigara içmek, çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmek kulak zarı problemleri oluşturur.



YAYGIN YÖNTEM ENDOSKOPİ

Kulak içinden veya kulak arkasından kesi yapılarak tamir edilebilir. Kesi yeri belirlenir. Mastoid hücrelerde iltihap dolu ise yapılacak ameliyat adı Mastoidektomi olur. Problem sadece kulak zarında ise yapılacak ameliyat adı Miringoplastidir. Kulak zarı tamiri kulak kanalından Endoskop ile tamir edilecekse Endoskopik Timpanoplasti olarak adlandırılır. Çoğu hastada kulakta kesi yapmadan kulak kanalından endoskop ile onarım yapıyoruz.



TAM İYİLEŞME 3 AY

Hastalar hastanede bir gün kalır ya da aynı gün taburcu edilebilir. Endoskopik kulak zarı tamirinde hastalar kulak arkası kesi olmadan kulak kanalından ameliyat edilir. Aynı hafta işlerine dönebilir, kulağa su kaçırmadan duş alabilir, 20 gün uçak yolculuğu ve dalma yapamazlar, hapşırmak gibi hareketler tavsiye edilmez. İşitmenin tam olarak düzelmesi için 3 ay geçmesi gerekebilir.