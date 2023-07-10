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    Kulak nezlesi işitme kaybına neden olabiliyor! Uzman isimden uyardı

    Kulak nezlesi tedavi edilmediğinde duyma kaybına yol açıyor.Yetişkinlerde ise tehlikeli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Bu nedenle kulak nezlesi mutlaka tedavi edilmelidir. Aksi taktirde farklı hastalıklara yol açabilir. Bu hastalıkların en önemlilerinden biri kulak zarında retraksiyon denilen orta kulağa doğru çökmedir. Yine kolesteatom denilen ve uzun vadede ciddi komplikasyonlara neden olabilecek kronik patolojiler, kulak zarında ve orta kulak mukozasında skleroz denilen kalıcı değişiklikler, işitme kayıpları, baş dönmeleri ve kulak akıntıları gibi problemler ortaya çıkabilir.

    Kulağınıza küpe olsun

    Üst solunum yolu hastalıkları, kulak sağlığını olumsuz etkiliyor. Kulak nezlesi de bu hastalıkların başında geliyor. Kulak nezlesi, enfeksiyon semptomları görülmeden sağlam bir kulak zarının arkasında sıvı birikimi olarak tanımlanıyor.

    Doç. Dr. Rıfat Karlı, hastalıkla ilgili şu bilgileri veriyor: Kulak nezlesinin oluşmasında ana etken orta kulağa ulaşan bakteriyal veya viral ajanlardır. Ancak bu durumun gelişmesine zemin hazırlayan ve olayı kolaylaştırıp hızlandıran birçok faktör vardır.



    Bunlardan en önemlisi üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte olan burun tıkanıklığı, orta kulağa hava sağlayan östaki borusunun tıkanması ve geniz eti büyümesi gibi durumlardır.

    Bunların yanı sıra burun kıkırdak eğrilikleri, hava kirliliği, alerji varlığı, sigara kullanımı ya da sigara dumanına maruziyet, uçak yolculukları ve rakım değişiklikleri gibi orta kulak basıncında bozulmalara neden olabilecek ikincil faktörler de çok önemlidir.



    Hastalığın klinik olarak en önemli bulgusu işitme azlığıdır. Eğer her iki kulakta etkilenmişse işitme azlığı daha fark edilir olmaktadır. Kulak nezlesi oldukça sık görülen bir kulak hastalığıdır.

    Çoğunlukla çok ciddi sorunlara neden olmamaktadır.

    Bazen tedavi edilmeden kendiliğinden geçebilir.

    Bir kısım olguda süreç uzayabilir ve bu grup hastaların takip ve tedavileri yapılmalıdır.

    Kulak nezlesi genellikle 2-3 hafta içerisinde düzelir. Ancak bazı vakalarda bir ila 3 ay içinde iyileşmeye yönelik bir gelişme olmadığında, genellikle kulak tüpünün yerleştirilmesi gerekebilir. Aktif kulak nezlesi şikayeti olan kişiler özellikle tüplü dalış ve uçak yolculuğu gibi etkinliklerden kaçınmalıdır.

        TUZLU SOLÜSYON
        Tuzlu solüsyonlar ile burun yıkaması yapmak, burun açıcı spreyler ve sekresyonları azaltmak için soğuk algınlığı ilaçlarının kullanılması önerilir.

        Sakız çiğnemek, bir şeyler yemek, su içerek sık sık yutkunma hareketi yapmak orta kulağa hava sağlayan östaki borusunun açılıp kapanmasını sağlayacağı için kulak basıncını dengelemeye pozitif katkısı olacaktır. Bu tedbirler hem çocuk hem de yetişkinlerde uygulanabilir.


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        Haberler Sağlık Kulak nezlesi işitme kaybına neden olabiliyor! Uzman isimden uyardı
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