Kulak nezlesi işitme kaybına neden olabiliyor! Uzman isimden uyardı





Hastalığın klinik olarak en önemli bulgusu işitme azlığıdır. Eğer her iki kulakta etkilenmişse işitme azlığı daha fark edilir olmaktadır. Kulak nezlesi oldukça sık görülen bir kulak hastalığıdır.



Çoğunlukla çok ciddi sorunlara neden olmamaktadır.



Bazen tedavi edilmeden kendiliğinden geçebilir.

Bir kısım olguda süreç uzayabilir ve bu grup hastaların takip ve tedavileri yapılmalıdır.



Kulak nezlesi genellikle 2-3 hafta içerisinde düzelir. Ancak bazı vakalarda bir ila 3 ay içinde iyileşmeye yönelik bir gelişme olmadığında, genellikle kulak tüpünün yerleştirilmesi gerekebilir. Aktif kulak nezlesi şikayeti olan kişiler özellikle tüplü dalış ve uçak yolculuğu gibi etkinliklerden kaçınmalıdır.