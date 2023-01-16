Kulak enfeksiyonları, işitme sorunlarını beraberinde getiriyor!

İşitme kayıpları günümüzde en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Özellikle yanlış temizleme alışkanlıkları kulak sağlığını tehdit ediyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Murat Sertan Şahin, işitme kusurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Yeni doğan bir bebekte fark edilen işitme kayıplarının sıklıkla genetik olduğunu belirtiyor.



EĞER TEKRARLIYORSA...

Erişkin dönemde görülen problemlerin ise genellikle kulak zarında oluşan delik veya tekrarlayan kulak enfeksiyonlarına bağlı olduğunu söylüyor. "Yaşlanmanın doğal sonucu olarak işitme yetisi giderek azalır. 65 yaş ve üzerindekilerin yer aldığı ileri yaş grubunda neden daha çok sinirsel işitme kaybıdır. Yaşlılığa bağlı gelişir. Tedavide işitme cihazı uygulamaları önerilir" diyor. İşitme kaybından şüphelenmesi durumunda hemen bir kulak burun boğaz hekimine başvurulmasını öneriyor.



KISIRLIĞIN SEBEBİ VARİKOSEL

Genç erkekleri tehdit eden varikosel, sperm kalitesini düşürüyor. Çocuk sahibi olmayı engelliyor. Uzmanlar uyarıyor: Tek çaresi ameliyat...

Genç erkeklerin korkulu rüyası olan varikosel, sperm kalitesini etkiliyor. Çocuk sahibi olmayı engelliyor.Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Tolga Gülpınar, erkeklerde yüzde 15 ve yüzde 20 civarında görülen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. "Varikoselin ilaçlar ile tedavisi mümkün değildir. Eğer çocuk yapmakta sorun yaşıyorsanız ve varikoseliniz de mevcut ise muhakkak ameliyat gereklidir" diyor.



HAVUÇ DOLUSU MUCİZE

A vitamini deposu havuç mide ülserinden korur. Diş sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. Anne sütünü artırır. Göz sağlığını korur ve kataraktı önler. Bağırsakları yumuşatır. Öksürüğü keser. Yüz ve boyun kırışıklıklarını bitirir.



KANSIZLIĞA PAZI YETER

En faydalı yeşil yapraklı sebzelerden pazı, yorgunluğa iyi gelir. Böbrek ağrılarını iyileştirir. Kan yapar. İştah açar. Tansiyonu dengeleyerek kalp sağlığını korur. Demir eksikliğini önler. Öksürüğü keser.



ALZHEİMER'A BEZELYE!

Kolesterolü dengeleyen bezelye, beyin sağlığını korur. Alzheimer riskini azaltır. Yaşlanma karşıtı bir besindir. Katarakt ve sarı nokta hastalığına iyi gelir. İçerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir.

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