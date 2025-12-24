Kötü kolesterol gençleri vuruyor! Kalp krizi ve felç riski hızla artıyor

Dünyada ve ülkemizde ölümlerin başlıca nedenleri arasında kalp ve damar hastalıkları yer alıyor. Kötü kolesterol (LDL) yüksekliği, bu hastalıkların gelişiminde önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor. Çünkü, kanda gereğinden fazla bulunduğunda "aterosklerotik plak" adı verilen sert birikintiler oluşmasına neden olabiliyor. Toplumda "damar sertliği" olarak bilinen ateroskleroz ise kalp ve damar sisteminde ciddi hasarlara ve bunun sonucunda kalp krizi ile felç (inme) gibi hayatı tehdit eden hastalıklara yol açabiliyor. Hareketsizlik ve obezite probleminin 20'li yaşlara kadar inmesi, kötü kolesterolü artık gençler için de önemli bir sağlık sorunu haline getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ozan Kocakaya, kolesterolle ilgili bilgiler veriyor:

130'UN ALTINDA OLMALI

Vücudumuzun temel yapı taşları olan yağlar iyi kolesterol (HDL) ve kötü kolesterol (LDL) olmak üzere ikiye ayrılıyor. İyi kolesterolde ideal olan değerin 50-55'in üzerinde olmasıdır. Kötü kolesterol ise kanda ihtiyaç duyulandan daha fazla olursa, atar damar duvarlarında birikerek; kalbe giden kan akışını engelleyen koroner arter hastalığı, kollara ve bacaklara giden kan akışının bozulmasıyla ortaya çıkan periferik damar hastalığı ve beyne giden kan akımını bozan karotid arter hastalığına yol açabilmektedir. Bu hastalıklar da kalp krizi ve felç ile sonuçlanabilmektedir. Kötü kolesterolün kandaki seviyesi 130'un altında olmalıdır.



OBEZİTELİ YA DA SİGARA İÇİYORSA...

Erken tanı için kolesterole erkeklerde 20-44 yaş arasında 5 yılda bir, 45-60 arasında yılda bir veya 2 yılda bir, 65 yaş sonrasında her yıl bakılması öneriliyor. Kadınlarda ise menopoz dönemine kadar 5 yılda bir, menopoz sonrasında östrojenin damar sağlığını koruyucu etkisi kaybolduğundan yılda bir bakılması tavsiye ediliyor. Ailede kalp, inme veya felç gibi damar hastalığı öyküsü ya da diyabet gibi damar sağlığını tehdit eden bir başka hastalık varsa, hasta obeziteli bir bireyse veya sigara içiyorsa, hekim daha sıkı takip isteyebilmektedir.