Körlük artık kader değil! Bazı türleri tedaviyle tamamen geçiyor

Bazı göz hastalığı tedavi edilebilirken bazıları görme kaybıyla sonuçlanıyor. Dr. Sibel Malazgirt, “Katarakt düzelebilir. Sarı nokta tedavi ile kontrol altına alınabilir. Ama tavuk karasında geri dönüş yoktur” diyor

Körlük, kalıcı görme kaybı olarak tanımlanıyor. Tedavi edilebilir olması ise nedenine bağlı oluyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Opr. Dr. Sibel Malazgirt körlük ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

DİĞER ADI GECE KÖRLÜĞÜ
Katarakt, körlük yapabilmektedir. Fakat ameliyat ile tamamen tedavi edilebilir bir durumdur. Sarı nokta hastalığı tedavi ile tamamen ortadan kaldırılabilen bir durum değildir. Ancak yine de tedavi ile kısmen ya da büyük ölçüde hastanın görmesini artıran tedavi yöntemleri vardır. Körlüğün en sık nedenlerden bir tanesi halk arasında tavuk karası adı verilen 'retinitis pigmentoza' hastalığıdır. Gece körlüğü olarak da bilinmektedir. Bu hastalığın farklı genetik geçişlere sahip tipleri bulunmaktadır. Tavuk karasının etkili bir tedavisi yoktur ve kalıcı körlük nedenidir. HİPERTANSİYONA DİKKAT
Beyin tümörleri, beyin kanamaları, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin ameliyatlarına bağlı görme kayıpları görülebilmektedir. Göz tansiyonu ve retina damar tıkanıklıkları da en sık körlük nedenlerindendir. Bu durumlar genellikle hipertansiyonu ve diyabeti olan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Kafa travmaları da sinirde zedelenmeye yol açıp geçici körlüğe neden olur.

