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Kontrolsüz şeker körlüğe gider! Uzmanı şeker hastalığının göze etkileriyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı

Diyabet yani şeker hastalığı, gözlere de zarar veriyor. Diyabetik retinopati hastalığına yol açıyor. Uzmanlar, hastaların bazı tedavilerin körlükle sonuçlandığı düşüncesinde olduğunu söylüyor. “Sebep lazer değil, kontrol altına alınamayan şeker ve yetersiz tedavidir” diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ekim 2023 Güncelleme 28 Ekim 2023, 06:58
Kontrolsüz şeker körlüğe gider! Uzmanı şeker hastalığının göze etkileriyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet, kanda glukoz (şeker) düzeylerinin kontrolsüz olarak yükselmesi ile seyrediyor. Kan şeker düzeyinin uzun süreler normalin üzerinde kalması da damar sistemi, böbrek ve göz gibi organlarda hasar ile sonlanıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, şeker hastalığının göze etkileriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:



DAMAR YAPISI BOZULUR
Şeker hastalığının gözdeki en önemli komplikasyonu görme işlevinin ilk meydana geldiği doku olan retinadaki hasardır. Buna da "diyabetik retinopati" deniliyor. Hastalığın ilk evrelerinde retinada kanamalar ve damar yapısında bozulmalar görülüyor. Hastalık tedavisiz kalırsa göz içine kanama, sinir tabakasında (retina) yırtılma ve ayrılma ve tedaviye dirençli göz tansiyonu yüksekliği gibi durumlar gelişebilir ve süreç kalıcı görme kaybı ile sonlanabilir.

TİP 2'DE ERKEN ORTAYA ÇIKAR
Diyabetik retinopati, Tip 1 diyabet hastalarında hastalığın başlangıcından daha uzun bir süre sonra ortaya çıkar. Tip 2 diyabet hastalarında ise bu durum tam tersidir. Bulgular tanıdan nispeten kısa süre sonra ortaya çıkar. Ancak daha hafif seyreder. Şeker düzeyi de kontrol için tek başına yeterli değildir; hastaların kan basıncı, böbrek fonksiyonu, kan yağları ve kan hücreleri değerleri yönünden de sıkı kontrol altında olması gerekmektedir.



YOKSA BİLE YILDA 1 KEZ MUAYENE
Retinopati görülmeyen şeker hastalarının yılda 1 kez, retinopati ortaya çıkarsa hastalığın şiddetine göre göz doktorunun önerileri doğrultusunda muayene gerekiyor. Retinopati başladıktan sonra optik koherens tomografi gibi tetkikler de bulguların şiddetine göre planlanmalıdır. Lazer uygulamaları, enjeksiyon uygulamaları tercih ediliyor.

AŞIRI KONUŞMA HASTALIKLARI ARTIRMA
Aşırı konuşma, birçok insanın farkında olmadan uyguladığı bir davranış biçimi olarak biliniyor. Peki aşırı konuşmanın hastalıklara işaret edebileceğini biliyor musunuz? Dr. Carolyn Rubenstein, konuşmanın otizm, dikkat eksikliği, anksiyete ve bipolar bozukluğu gösterebildiğini söylüyor. "Bu daha çok bir monolog. Başka biriyle konuşuyorsunuz ama diğer kişinin sohbete katkıda bulunmasına izin vermiyorsunuz, dolayısıyla onun araya girme isteklerinin veya ilgilerinin pek farkında değilsiniz" diyor.

KARACİĞER DOSTU REYHAN
Reyhan, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Stresle mücadele eder. Karaciğeri güçlendirir. Öksürüğe iyi gelir. Gözleri besler.

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