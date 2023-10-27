Kontrolsüz şeker körlüğe gider! Uzmanı şeker hastalığının göze etkileriyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet, kanda glukoz (şeker) düzeylerinin kontrolsüz olarak yükselmesi ile seyrediyor. Kan şeker düzeyinin uzun süreler normalin üzerinde kalması da damar sistemi, böbrek ve göz gibi organlarda hasar ile sonlanıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, şeker hastalığının göze etkileriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:





DAMAR YAPISI BOZULUR

Şeker hastalığının gözdeki en önemli komplikasyonu görme işlevinin ilk meydana geldiği doku olan retinadaki hasardır. Buna da "diyabetik retinopati" deniliyor. Hastalığın ilk evrelerinde retinada kanamalar ve damar yapısında bozulmalar görülüyor. Hastalık tedavisiz kalırsa göz içine kanama, sinir tabakasında (retina) yırtılma ve ayrılma ve tedaviye dirençli göz tansiyonu yüksekliği gibi durumlar gelişebilir ve süreç kalıcı görme kaybı ile sonlanabilir.