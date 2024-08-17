Konsantrasyonun, enerjinin, metabolizmanın ilacı Türk kahvesi!

Kokusuyla bile mest eden Türk kahvesi, şifa dağıtıyor. Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, konsantrasyonu artıran, enerji veren kahvenin iştahı da baskıladığını söylüyor. "Kahve, antioksidan bileşenlerden başta klorojenik asit esterlerinden kafeik asit ve kinik asit açısından zengin, kafein içeriği yüksek bir içecektir. Kahve metabolik hız ve enerji tüketimi, lipid oksidasyonu, lipolitik ve termojenik faaliyetlerde artış sağlayarak vücut ağırlığını azalttığı için kahveye olan ilgiyi daha da çok artırmıştır" diyor.

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