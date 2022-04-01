Kolesterole bir bardak ayran (Sağlık haberleri)

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden ayran sağlık dağıtıyor. İçerdiği faydalı vitaminler ile vücuda güç veriyor. Tansiyonu dengeliyor. Doyurucu ve tok tutma özelliği olan ayran, kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

MİDE ve bağırsakları korur.

KABIZLIK sorununu bitirir.

TANSİYONU ve kolesterolü dengeler.

ENERJİ verir.

KEMİKLERİ güçlendirir.

BÖBREKLERİ korur.

KALP DOSTU BROKOLİ

Her mevsimin sevilen sebzelerinden brokoli, kanserli hücreleri küçültür. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Vücudu toksinlerden temizler. Cildi korur.

SUMAKLA UNUTMA!

Kandaki insülin değerini dengeleyen sumak, diyabet ve tansiyon hastalıklarını engeller. Beyin sağlığını korur. Bağırsakları temizleyen sumak, iştahsızlığı bitirir.

EGZAMAYA ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

Üzümün kendisi de çekirdeği de şifalıdır. Vücudu toksinlerden temizler. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi vardır. Egzama şikayetlerini azaltır.

İKİ GÖZÜM REZENE

Güzel kokusu ile rezene, tansiyonu dengeler. Böbrek ve bağırsaklardaki böbrekleri temizler. Kansızlığı bitirir. Göz tansiyonu riskini azaltır. Tok tutar.