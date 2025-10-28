PODCAST CANLI YAYIN

Kolesterol sessiz ilerliyor: Halsizlik ve ciltte sarı lekelere dikkat!

Yüksek kolesterol, kalp krizi ve inme riskini artırıyor. Çözümü sağlıklı beslenmekten geçiyor. Doç. Dr. Hatice Betül Erer, “Fast food’dan uzak durun. Fındık, fıstık tüketin” diyor.

Kolesterol ülkemizde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Vücudun tüm işlevini yerine getirebilmesi için kanda belirli miktarda olması gereken kolesterolün yüksekliği kalp sağlığını olumsuz etkiliyor.

Yanlış beslenme ve hareketsizlik, kötü kolesterol adı verilen LDL'yi yükseltirken; sağlıklı bir yaşam tarzı bu değeri düşürüyor ve iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL'yi istenilen seviyeye çıkartıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Betül Erer, kolesterol hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

HALSİZLİK EN ÖNEMLİ BELİRTİ


Kolesterol, sessiz ilerliyor. Hemen hiçbir hastada kolesterol yüksekliği sadece muayeneyle anlaşılmıyor. Aşırı yükseldiği durumlarda ise göz kapakları, el ve tendonlarda sarı renkli yağ bezeleri, halsizlik, ayak ve bacaklarda uyuşma, yaraların geç iyileşmesi ve ciltte solgun görünüm ile belirti veriyor.

SADECE İLAÇ YETMEZ


Kolesterol yüksekliği tedavisinin, mutlaka yaşam şartlarındaki değişiklikle birlikte olması gerekiyor. İlaç tedavisi tek başına yeterli gelmiyor. Dengeli beslenmeye özen göstermek ve egzersiz yapmak gerekiyor.

AŞIRI KILOYA DIKKAT


Yüksek kolesterol, arterlerin duvarlarında (ateroskleroz) tehlikeli bir kolesterol ve diğer birikintilere yol açıyor. Buradaki birikintiler, atardamarlardaki kan akışını azaltabiliyor. Bu durum, göğüs ağrısı, kalp krizi ve inmeye neden olabiliyor. Kolesterolün yükselmesinde bazı faktörler etkili oluyor. Bunların başında aşırı kilolu olmak, egzersiz yapmayıp hareketsiz yaşamak geliyor
Etlerdeki yoğun yağlar pişirilmeden önce ayrılmalıdır.

HAYAT KURTARAN ÖNERİLER


Sakatat tüketimi azaltılmalıdır.

Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş ürünler tüketilmemelidir.

Ağırlıklı olarak beyaz et tercih edilmeli; pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, buğulama tercih edilmelidir.

Balık tüketilmelidir.

Tahıl, taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır.

Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine daha az yağlı ürünler tercih edilmelidir.

Pasta, krema, margarin, fırın ürünleri, kızartma yiyecekler ve fast food türü gıdalardan uzak durulmalıdır.

Fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler de kötü kolesterolü düşürür.

