Kolesterol 10’a emanet

Kolesterol, tedavi edilmediğinde zamanla kan damarlarına zarar veriyor. Kalp krizi ve inme riskini artırıyor. Bu hastalıkla mücadelede doktor tedavisinin yanı sıra sağlıklı beslenmek de etkili oluyor. Kolesterolü düşüren besinler şöyle sıralanıyor:
BİTTER ÇİKOLATA: Kötü kolesterolü azaltır.
ZEYTİNYAĞI: Kolesterolü dengeler.
AVOKADO: Kalp dostu doymamış yağlar içerir. Kolesterolü dengeler.
NOHUT: Kolesterolü dengeler. Sağlığı korur.
SARIMSAK: Kalbin doktorudur. Kolesterolün yükselmesini engeller.
KIRMIZI SOĞAN: Kolesterolün kalbe zarar vermesini engeller.
CEVİZ: Kötü kolesterolü düşürür.
BROKOLİ: Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.
KIRMIZI ERİK: İçerdiği antioksidanlar sayesinde kolesterolü ve tansiyonu düşürür. YABAN
MERSİNİ: Antioksidan etkisiyle kalbi korur.
BALIK YE MUTLU OL
Mutluluğun yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Diyetisyen Eda Ünal, balık tüketiminin mutluluk hormonunu harekete geçirdiğini belirtiyor. Ünal, "Omega-3 içeren yiyeceklerin tüketilmesi anti depresif duruma yarar sağlıyor diyebiliriz. Özellikle balık. depresyon durumunu önlemekte oldukça etkilidir" diyor.
GAZ DEĞIL FITIK!
Kasık fıtığı, şiddetil karın ve kasık ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, iştahsızlık, karın şişkinliği, gaz ağrısı hissi, gaz çıkaramama gibi şikayetlere yol açıyor. Erkeklerde daha sık görülüyor. Doç. Dr. Erman Aytaç, laparoskopik cerrahi ve gelişmiş versiyonu robotik cerrahi ile bu rahatsızlıkların tedavisi gerçekleştirildiğini söylüyor.
ÖKSÜRÜĞE ÇARE ZENCEFİL
Zenfecil, kan akışını hızlandırır. Vücut ısısını artırır. Kalp sağlığını güçlendirir. Damarları temizler. Mide bulantısına iyi gelir. Öksürüğü keser. Kolon ve yumurtalık kanserinden korur. Alzheimer riskini azaltır. Cilt sağlığına iyi gelir.