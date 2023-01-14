Kolesterol 10’a emanet



BALIK YE MUTLU OL

Mutluluğun yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Diyetisyen Eda Ünal, balık tüketiminin mutluluk hormonunu harekete geçirdiğini belirtiyor. Ünal, "Omega-3 içeren yiyeceklerin tüketilmesi anti depresif duruma yarar sağlıyor diyebiliriz. Özellikle balık. depresyon durumunu önlemekte oldukça etkilidir" diyor.



GAZ DEĞIL FITIK!

Kasık fıtığı, şiddetil karın ve kasık ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, iştahsızlık, karın şişkinliği, gaz ağrısı hissi, gaz çıkaramama gibi şikayetlere yol açıyor. Erkeklerde daha sık görülüyor. Doç. Dr. Erman Aytaç, laparoskopik cerrahi ve gelişmiş versiyonu robotik cerrahi ile bu rahatsızlıkların tedavisi gerçekleştirildiğini söylüyor.