KOAH uyarısı! Doktor uyardı: “40 yaş üstü risk altında, sigarayı bırakın!”

KOAH yani Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, günümüzün en sık görülen göğüs hastalıkları arasında yer alıyor. Nefes yollarında mikrobik olmayan iltihaplanmaya bağlı olarak ilerleyici seyrediyor. Tüm dünyada, üçüncü ölüm nedeni haline gelen KOAH'ta sigara, en büyük risk olarak gösteriliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Ceylan, sinsi ilerleyen bu hastalığın ülkemizde 40 yaş üstü kişilerde daha çok görüldüğünü belirtiyor.

Öyle ki KOAH, nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma, öksürük-balgam, sık solunum yolu enfeksiyonları, halsizlik, ileri dönemde kilo kaybı gibi şikayetlere yol açıyor. Prof. Dr. Ceylan, KOAH'ın kanser ve diğer hastalıklarla ilişkisi hakkında "KOAH hastalarında 10 yıl içerisinde akciğer kanseri gelişme riski 5 kat daha yüksektir. Ayrıca KOAH kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı ve zatürreye zemin hazırlar" uyarısında bulunuyor. KOAH'ın kontrol altına alınabileceğini de belirterek "Ortam havasının temiz tutulması, sigaranın bırakılması, fiziksel aktivite, grip ve zatürre aşıların düzenli yapılması önemlidir" diyor.