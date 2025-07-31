Klima sağlığı bozabilir!

Sıcaklıklar her geçen gün artıyor. Ev ve işyerinde bunalan vatandaşlar, klima ve vantilatörlerle serinlemeye çalışıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, klimanın doğru kullanılmasının öneminin arttığını söylüyor. Gemicioğlu, klimanın yanlış kullanımına bağlı olarak bazı sağlık sorunları oluşabileceğini belirterek, "Soğuk havanın yüze direkt temas etmesi durumunda ani ısı değişimine bağlı bazı kişilerde yüz felcine neden oluyor. Ortam sıcaklığı 23 ila 24 derece olmalı. İç ortam ile dış ortam arasında sıcaklık farkı 10 derecenin üzerinde olduğunda bu rahatsızlık ortaya çıkabiliyor" dedi.