Kişiye ve çevresine rahatsızlık veren horlamaya fazla kilolar neden oluyor

Horlama, kişiye ve çevresine rahatsızlık veriyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, önemli bilgiler veriyor. Horlama, kilo alımı ve ileri yaş gibi nedenlerle görülüyor. "Horlama, burun tıkanıklığından kaynaklıysa ilaç kullanımı veya cerrahi operasyon gerekebilir. Fakat bazı durumlarda ameliyat bile sorunu çözmez. Bu aşamada, boğazda veya dil kökünde bir problem olup olmadığı araştırılır" bilgisini veriyor.
ÇOK GÜZELSİN KUŞBURNU
Yıllara meydan okuyan güzel bir cilde sahip olmanın yolu doğal ürünlerden geçiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuşburnu yağı cilde nem veriyor ve kırışıklıkları engelliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
İçerisindeki linoleik asit sayesinde cildi nemlendirir. Kuruluğu önler.
Bolca A, D ve E vitaminleri içerir. Kırışıklık oluşumunu geciktirir. Genç görünmeyi sağlar.
Ciltte oluşan lekeleri temizler.
Gözenekleri sıkılaştırır. Siyah nokta oluşumunu engeller.
Çatlak görünümünü azaltır.
Ciltteki renk eşitsizliğini giderir.
Gözaltı morluklarını azaltır.
TEHLİKE GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE!
Blefarit yani kirpik dibi iltihabı, gözde kızarıklık ve kaşıntıya yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, tedavi yöntemlerine değiniyor. "En önemlisi kirpik hijyenidir. Bunun için hastaların özel solüsyon ve mendil ile kirpik diplerinin temizlenmesi istenir. Bir başka bir yöntem kirpiklerin bebe şampuanıyla yıkanmasıdır" diyor.
KARACİĞERE SOĞAN YETER
Antibakteriyel etkisiyle soğan, bakterileri öldürür. Karaciğer yağlanması riskini azaltır. Kalp hastalıklarından korur. Kemikleri güçlendirir. Vücudu korur.
DİYABETE YER ELMASI
Antioksidan etkisiyle bilinen yer elması, kanserli hücreleri küçültür. Sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Saç dökülmesini durdurur.