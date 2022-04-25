Kişiye ve çevresine rahatsızlık veren horlamaya fazla kilolar neden oluyor

Horlama, kişiye ve çevresine rahatsızlık veriyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, önemli bilgiler veriyor. Horlama, kilo alımı ve ileri yaş gibi nedenlerle görülüyor. "Horlama, burun tıkanıklığından kaynaklıysa ilaç kullanımı veya cerrahi operasyon gerekebilir. Fakat bazı durumlarda ameliyat bile sorunu çözmez. Bu aşamada, boğazda veya dil kökünde bir problem olup olmadığı araştırılır" bilgisini veriyor.