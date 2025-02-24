Kısırlığın şifresi: E vitamini

Bir yıl boyunca düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen hamile kalamama durumuna kısırlık deniyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kısırlıkta E vitamininin önemini gösteriyor.

Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Deniz Ulaş, bu vitaminin hem kadın hem de erkeklerde üreme potansiyelini artırdığını belirtiyor. Yağda çözülen ve birçok yiyecekte bulunan E vitamini, erkeklerde sperm sayısını ve hareketliliğini artırıyor. Cinsel gücü yükseltiyor. Kadınlarda ise yumurta geliştirmeye yardımcı oluyor.

Gebe kalma ihtimalini kolaylaştırıyor. Polikistik Over Sendromu ve menopoz tedavisinde de faydalı oluyor. E vitamini içeren besinler şöyle sıralanıyor: Lahana, ıspanak, domates, fındık, avokado, turp, şalgam, kivi ve yumurta sarısı.