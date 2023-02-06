Kısırlığın şifresi: E!

yıl boyunca düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen hamile kalamama durumuna kısırlık deniyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kısırlıkta E vitamininin önemini gösteriyor. Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Deniz Ulaş, bu vitaminin hem kadın hem de erkeklerde üreme potansiyelini artırdığını belirtiyor.çözülen ve birçok yiyecekte bulunan E vitamini, erkeklerde sperm sayısını ve hareketliliğini artırıyor. Cinsel gücü yükseltiyor. Kadınlarda ise yumurta geliştirmeye yardımcı oluyor. Gebe kalma ihtimalini kolaylaştırıyor. Polikistik Over Sendromu ve menopoz tedavisinde de faydalı oluyor. E vitamini içeren besinler şöyle sıralanıyor: Lahana, ıspanak, domates, fındık, avokado, turp, şalgam, kivi ve yumurta sarısı...dengelenmesineyardımcı olanfelç riskiniyüzde 40 azaltır.Böbrek taşlarınındüşürülmesineyardımcı olur.Enerji verir. Lifliyapısı ile sindirimidüzenler.Muzunkabuğu yüzesürüldüğündeise kırışıklıklarınoluşumunuengeller.NEDEN olduğu şiddetli ağrı ile hayatı kabusa çeviren diş ağrısı, günlük hayatta herkesin yakındığı sorunların başında geliyor. Bitkisel yöntemler de ağrıyı kesiyor. İltihap azaltıcı özelliği olan sarımsak, diş ağrısı çekenlerin yardımına koşuyor. Ezilen sarımsağı, ağrıyan dişin üzerinde bekletmek, sancıyı azaltıyor.vitamini deposu kırmızı biber, kanserle mücadele eder. Kalp krizi ve felci önler. Prostat ve rahim kanserine yakalanma riskini azaltır. Zengin lif yapısı sayesinde kabızlığı engeller. Cinsel gücü ve isteği artırır. Kolesterolü düşürür.