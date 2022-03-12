Kısırlığın nedeni dar pantolon: Babalık şansını yüzde 50 azaltıyor!

İnfertilite yani kısırlık, günümüzde çiftlerin en çok yakındığı şikayetlerin başında geliyor. Bir yıl düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumuna, kısırlık deniyor. Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, son 50 senede erkeklerin sperm sayılarının yüzde 50 oranında azaldığını söylüyor. Erkeklerde sperm sayısını azaltan faktörleri sıralıyor:

İNMEMiŞ TESTİS: Testisler, erkeklik hormonu ve sperm üretiminden sorumludur. Erkek bebekte doğum öncesi karında olan testisler, anne karnında 32-36. haftalarda torbaya iner. Ancak bazı durumlarda testisler torbaya inmez; kasıkta, karın ve batın içinde kalabilir. Testislerin uzun süre vücut içinde kalması sperm üretememesine yol açabilir. Kesin tedavisi ameliyattır.

VARİKOSEL: Testislerin toplar damarlarının anormal olarak genişlemesidir. Tedavi edilmediğinde, üremeyi olumsuz etkiler. Günümüzde mikro-cerrahi yöntemlerle tedavi edilir.

HORMONAL SORUNLAR: Üreme hormonlarında ortaya çıkan yetersizlik sperm üretimini bozduğu için sperm hareketlerinde azalma görülebilir. Üreme hormonlarının yanı sıra, böbreküstü ve tiroit bezlerinde meydana gelebilecek değişiklikler de sperm üretimini bozabilir.

KANAL TIKANIKLIĞI: Spermi testislerden üretraya (penisin ucu ile mesane arasındaki bağlantı tüpleri) taşıyan kanallardaki tıkanmalar, spermin dışarı çıkmasında sorunlara yol açar.

UZUN SÜRELİ İLAÇ KULLANIMI: Gastrit, mide ülseri ve depresyon tedavisinde uzun süre kullanılan ilaçların yanı sıra hipertansiyon ilaçlarının sperm fonksiyonlarını bozabilir. Ancak bu durum farklı ilaç seçeneklerinin değerlendirilmesiyle düzeltilebilir.

DÜZENSİZ UYKU OLUMSUZ ETKİLER

Kısırlığın ortaya çıkmasında, genetik faktörler kadar çevrenin de etkisi bulunuyor. Sigara kullanımı, genetiği oynanmış gıdaların tüketilmesi, düzensiz uyku, stres, obezite, yüksek ısı altında çalışma ve sauna gibi sıcak ortamlarda uzun süreler bulunma üreme sistemine zarar veriyor. Yine aşırı egzersiz yapmak, dar pantolon giymek de sperm sayısını bozan diğer faktörler arasında yer alıyor.