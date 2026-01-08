Kışın kalp krizi riski artıyor: Uzmandan hayat kurtaran 10 kritik uyarı!

Dünya genelinde kalp ve damar hastalıkları, ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaya devam ediyor. Ülkemizde 2024 yılında gerçekleşen yaklaşık 490 bin ölümün yüzde 36'sı, yani yaklaşık 176 bin kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Erdoğan, özellikle kış aylarında kalp ve damar hastalıklarına bağlı risklerin belirgin şekilde arttığını vurguluyor. Kalp krizine karşı alınması gereken 10 önlemi anlatıyor:

VÜCUDUNUZU SICAK TUTUN: Kış aylarında vücudu sıcak tutmak, kalp sağlığını korumanın en önemli kuralını oluşturuyor. Soğuk havalarda tek bir kalın kıyafet yerine, kat kat giyinmeye özen gösterin.

ANI SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNDEN KAÇININ:

Sıcak bir ortamdan soğuk dış ortama ani geçiş yapmak vücudunuzu şok edebiliyor. Daha hızlı ısınmak için sıcak su, elektrikli ısıtıcı, ısı lambası veya sıcak yastık gibi doğrudan ısı veren kaynaklar kullanmayın.

SOĞUK HAVADA MÜMKÜNSE DIŞARIYA ÇIKMAYIN: Hava ne kadar soğuk olursa, kalp vücudu sıcak tutmak için o kadar çok çalışmak zorunda kalıyor. Soğukların en yoğun hissedildiği zamanlarda dışarı çıkmaktan kaçının.

ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN: Mikroplardan korunmak için ellerinizi sık sık en az 20 saniye boyunca sabunlu suyla yıkayın, kapalı ortamlarda mümkün olduğunca bulunmayın ve hasta kişilerle yakın temastan kaçının.

TANSİYONUNUZU DÜZENLİ ÖLÇÜN: Kış aylarında soğuk havalar tansiyonun beklenmedik şekilde yükselmesine neden olabiliyor. Evde tansiyon aleti bulundurun ve kan basıncınızı düzenli olarak ölçün.

AŞILARINIZI İHMAL ETMEYİN: Grip ve zatürre enfeksiyonlarında vücutta artan iltihap (inflamasyon), damar duvarlarını olumsuz etkiliyor. 65 yaşın üstündeyseniz veya diyabet gibi kronik bir hastalığınız varsa, grip ve pnömokok (zatürre) aşısı için hekiminizemutlaka danışın.

KAHVE VE ALKOLÜ SINIRLAYIN: Kışın sıcak bir fincan kahve veya çay içmek keyif verse de aşırı kafein kan basıncını yükseltebiliyor. Alkol de benzer bir etkiye neden olabiliyor.

SUSUZ KALMAYIN: Kış aylarında susama hissi azaldığı için su içmeyi ihmal edebiliyoruz. Ancak, vücudun susuz kalması yaz aylarında olduğu gibi kışın da kalbimizi zorlayabiliyor. Bu nedenle, gün boyunca 2-2.5 litre ılık su ve bitkisel içecekler tüketmeyi alışkanlık edinin.

KALP DOSTU BESLENİN: Sağlıklı beslenmek, özellikle kış aylarında kalp sağlığının korunmasında önemli bir rol oynuyor. Öğünlerinize bol miktarda taze meyve, yeşil sebze ve tam tahıl ekleyin. Kolesterolü yükseltebilen kızarmış veya tuzlu atıştırmalıkların tüketimini ise azaltın.

AÇIK HAVADA EGZERSİZ YAPMAYIN: Düzenli egzersiz sağlığınız için önemli olsa da kış aylarında açık havada egzersiz yapmak risk oluşturabiliyor. Bunun yerine, evinizde yoga, esneme hareketleri veya sabit bisiklet gibi hafif aktiviteleri tercih etmenizde fayda var.