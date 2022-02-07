Kışın hastalıklardan korunmaya yardım eden besinler

Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar kapıyı çalıyor. Bağışıklığı güçlendirmenin yolu ise doğru beslenmekten geçiyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, kışın hastalıklardan korunmaya yardım edecek besinleri sıralıyor:
BAĞIRSAK DOSTU CENNET HURMASI: Lif açısından zengindir. Bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlarla savaşır. Mide-bağırsak sisteminin çalışmasını sağlayarak kabızlığı önler. Antioksidanlar açısında zengin olması nedeniyle de kansere karşı korur.
CİLDE DOST BROKOLİ: Kükürt, potasyum, selenyum ve B1 ile C vitaminlerinden zengindir. Vücuda direnç kazandırır, hastalıklara karşı mücadele etmesini güçlendirir.
Cildin hücre zarlarını korur.
GÜÇ KAYNAĞI ISPANAK: Kilo vermeyi kolaylaştırır. Lifli içeriği sayesinde sindirim için faydalıdır. Kabızlığa karşı koruma sağlar.
OLMAZSA OLMAZ YEŞİL ÇAY: Kateşin ve polifenol içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır, açlık hissini bastırır ve zayıflamaya yardımcı olur. Tansiyonu dengeler. Göbek yağlanmasını önler. Günde iki bardak içilmesi gerekir.
KIŞIN GÖZDESİ PORTAKAL: Tam bir C vitamini deposudur. Vücuda direnç kazandırır. Soğuk algınlığı ve gribe karşı korur. Karaciğeri güçlendirir.
KADINLARIN KORKULU RÜYASI
Vajinal mantar enfeksiyonu, kadınlarda sık görülen enfeksiyonların başında geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, kadınların yüzde 90'ının hayatlarının bir döneminde bu hastalıkla karşılaştığını söylüyor. Stres, mantar oluşmasını tetikleyen faktörlerin başında kalıyor. Hastalığın tanısı; diğer hastalıkların aksine tanı jinekolojik muayene ile rahatlıkla konuluyor. Bu şikayetler ile uzmana başvuran hastanın yapılan muayenesinde rahim ağzındaki kızarıklığın görülmesi ve mantara özel akıntının tespiti tanının konulması sağlanıyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, kışın hastalıklardan korunmaya yardım edecek besinleri sıralıyor:
BAĞIRSAK DOSTU CENNET HURMASI: Lif açısından zengindir. Bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlarla savaşır. Mide-bağırsak sisteminin çalışmasını sağlayarak kabızlığı önler. Antioksidanlar açısında zengin olması nedeniyle de kansere karşı korur.
CİLDE DOST BROKOLİ: Kükürt, potasyum, selenyum ve B1 ile C vitaminlerinden zengindir. Vücuda direnç kazandırır, hastalıklara karşı mücadele etmesini güçlendirir.
Cildin hücre zarlarını korur.
GÜÇ KAYNAĞI ISPANAK: Kilo vermeyi kolaylaştırır. Lifli içeriği sayesinde sindirim için faydalıdır. Kabızlığa karşı koruma sağlar.
OLMAZSA OLMAZ YEŞİL ÇAY: Kateşin ve polifenol içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır, açlık hissini bastırır ve zayıflamaya yardımcı olur. Tansiyonu dengeler. Göbek yağlanmasını önler. Günde iki bardak içilmesi gerekir.
KIŞIN GÖZDESİ PORTAKAL: Tam bir C vitamini deposudur. Vücuda direnç kazandırır. Soğuk algınlığı ve gribe karşı korur. Karaciğeri güçlendirir.
KADINLARIN KORKULU RÜYASI
Vajinal mantar enfeksiyonu, kadınlarda sık görülen enfeksiyonların başında geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, kadınların yüzde 90'ının hayatlarının bir döneminde bu hastalıkla karşılaştığını söylüyor. Stres, mantar oluşmasını tetikleyen faktörlerin başında kalıyor. Hastalığın tanısı; diğer hastalıkların aksine tanı jinekolojik muayene ile rahatlıkla konuluyor. Bu şikayetler ile uzmana başvuran hastanın yapılan muayenesinde rahim ağzındaki kızarıklığın görülmesi ve mantara özel akıntının tespiti tanının konulması sağlanıyor.