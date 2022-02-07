Kışın hastalıklardan korunmaya yardım eden besinler

aylarında havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar kapıyı çalıyor. Bağışıklığı güçlendirmenin yolu isegeçiyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, kışınbesinleri sıralıyor:Lif açısından zengindir. Bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlarla savaşır. Mide-bağırsak sisteminin çalışmasını sağlayarak kabızlığı önler. Antioksidanlar açısında zengin olması nedeniyle de kansere karşı korur.Kükürt, potasyum, selenyum ve B1 ile C vitaminlerinden zengindir. Vücuda direnç kazandırır, hastalıklara karşı mücadele etmesini güçlendirir.Cildin hücre zarlarını korur.Kilo vermeyi kolaylaştırır. Lifli içeriği sayesinde sindirim için faydalıdır. Kabızlığa karşı koruma sağlar.Kateşin ve polifenol içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Aynı zamandahızlandırır, açlık hissini bastırır ve zayıflamaya yardımcı olur.Göbek yağlanmasını önler. Günde iki bardak içilmesi gerekir.Tam bir C vitaminiVücuda direnç kazandırır.ve gribe karşı korur. Karaciğeri güçlendirir.mantar enfeksiyonu, kadınlarda sık görülen enfeksiyonların başında geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, kadınların yüzde 90'ının hayatlarının bir döneminde bu hastalıkla karşılaştığını söylüyor. Stres, mantar oluşmasını tetikleyen faktörlerin başında kalıyor. Hastalığın tanısı; diğer hastalıkların aksine tanı jinekolojik muayene ile rahatlıkla konuluyor. Bu şikayetler ile uzmana başvuran hastanın yapılan muayenesinde rahim ağzındaki kızarıklığın görülmesi ve mantara özel akıntının tespiti tanının konulması sağlanıyor.