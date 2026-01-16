Kışın cilt alarm veriyor: Uzmanından kuruluk ve egzamaya karşı altın kurallar

Kışaylarında soğuk hava ve rüzgar, cildin yağ ile nemden oluşan bariyer dengesini zayıflatıyor. Doğru bakım yapılmazsa, ciltte kuruluk, hassasiyet ve tahriş oluşabiliyor. Ayrıca cilt neminin azalmasıyla birlikte bazı egzama türleri kış aylarında daha sık görülüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yasemin Kural, cilt kuruluğuna karşı dikkat etmemiz gereken kuralları anlatıyor:

CİLDİNİZİ DOĞRU ÜRÜNLERLE NEMLENDİRİN:Yağlı ve genç ciltler için su bazlı nemlendiriciler yeterli olurken, kuru ve olgun ciltlerde ise daha yoğun ürünler öneriliyor. Vücut için uygun olan nemlendiricilerin banyodan hemen sonra uygulanması, ciltte emilimi artırıyor ve krem kalıntısı kalmadığı için kullanım kolaylığı sağlıyor.

SICAK SUYLA DUŞ ALMAYIN: Kış aylarında cildin kurumaması için banyo ile duş sıklığının azaltılması, uzun süre ve sıcak suyla yıkanmaktan kaçınılması gerekiyor. Duş süresinin 10 dakikayı geçmemesi, su sıcaklığının ise beden ısısının üzerinde olmaması, yaklaşık 36 derece civarında tutulması önem taşıyor.

EL VE DUDAKLARINIZI İHMAL ETMEYİN:Kış aylarında yüz, eller ve dudaklar daha hızlı kuruyorlar. Dolayısıyla, soğuk havaya çıkmadan önce, yüz ve ellerde nemlendirici kullanılması, ellere eldiven takılması, ciltte kuruluk ile egzama riskini azaltıyor.

KIŞIN DA GÜNEŞTEN MUTLAKA KORUNUN:Özellikle karlı havalarda ve kayak tatili sırasında yansıyan ışınlar, güneş yanıklarına kolayca neden olabiliyor. Dağlık bölgelerde, yüz için etkili olan yüksek faktörlü güneş koruyucuları ve UV korumalı gözlükler ihmal edilmemeli.

A VE C VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ:Antioksidan açısından zengin, A ve C vitamini içeren mevsim sebze ile meyveleri vücut direncini artırıyor ve bu etkisiyle cildimizi koruyor. Her mevsimde olduğu gibi, kışın da 1.5 – 2 litre su tüketiminin yanı sıra bitki çayları ve ceviz gibi yağlı tohumlar da cilt sağlığını destekliyor.

PAMUKLU VE YUMUŞAK KUMAŞLARI TERCİH EDİN:Özellikle alerjik ve kuru cilt yapısına sahip kişilerde, yün ve sentetik giysilerin doğrudan cilde temas etmeleri kaşıntıya yol açabiliyor.