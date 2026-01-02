Kış mevsimiyle birlikte alışkanlıklar değişiyor!

Sinüzütün en sık karşılaşılan belirtileri arasında burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yüz bölgesinde dolgunluk veya basınç hissi ile burun akıntısı yer alıyor. Kış aylarında bu hastalığın daha yaygın görülmesinin nedenlerinin yalnızca tek bir faktöre bağlı olmadığını kaydeden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sümbül Bayraktar Güzeldağ, sinüziti tetikleyen etkenleri anlatarak korunma önerilerinde bulunuyor: Kış aylarında düşük hava sıcaklıkları, sinüslerde bulunan mukusun kuruyup koyulaşmasına neden oluyor. Bu durum sinüs kanallarının tıkanmasına yol açarak mikroorganizmaların çoğalması için uygun bir ortam oluşturur. Ayrıca soğuk havanın damarları daraltıcı etkisi, sinüslerin doğal temizlenme mekanizmasını zayıflatır. Tüm bu faktörler, kış döneminde sinüzit riskinin artmasına neden olur.

ISITICI KURUTUR

Soğuk hava nedeniyle insanların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha uzun süre bulunması, virüs ve bakterilerin kolayca yayılmasına neden olur. Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüs kanallarında iltihaplanmayı tetikleyerek sinüzit gelişimine zemin hazırlar. Kışın sıklıkla kullanılan ısıtıcılar ve klimalar, ortam havasını kurutarak sinüs mukozasının tahriş olmasına neden olabilir.

BURUN TEMİZLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİN

Sinüzitten korunmak için şunları yapın: Grip veya soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarda tedaviyi geciktirmeyin. Burun temizliğine özen gösterin. Alerjiye yol açabilecek etkenlerden mümkün olduğunca uzak durun. Islak saçla soğuk havaya çıkmayın. Doğrudan rüzgâra maruz kalmamaya çalışın.