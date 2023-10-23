Kış geliyor hastalıklar artıyor! Uzmanlar, bir günde almamız gereken besinleri sıraladı: Süt, havuç, ıspanak...

Herkes, sağlıklı ve uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Bunun için de sağlıklı beslenmek gerekiyor. Besinlerden aldığımız vitamin ve mineraller, vücudu tepeden tırnağa temizliyor. Uzmanlar, bir günde almamız gereken besinleri sıralıyor:

A VİTAMİNİ: Antioksidan etkiye sahiptir. Bağışıklığı güçlendirir. Kemikleri korur. Üremeyi ve gelişmeyi artırır. Diş ve diş eti sağlığını destekler. Karaciğere destek verir. Ciğer, süt, koyun eti, tavuk eti, yumurta, ton balığı, somon, yoğurt, peynir, brokoli, maydanoz, havuç, nane, patates, ıspanak, bezelyede bulunur.

B12 VİTAMİNİ: Hücrelerin yaşlanmasını engeller. Kalp sağlığını korur. Meme, kolon ve prostat kanserini engeller. Et ve süt ürünleri, kabuklu deniz canlılarında bulunur.



C VİTAMİNİ: Kansere karşı koruyucudur. Yaraları ve yanıkları iyileştirir. Portakal, mandalina, greyfurt, limon, ıspanakta bulunur.

FOLİK ASİT: Kalp hastalıkları, felç, kanser ve doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olur. Mercimek, yeşil yapraklı sebzeler, narenciye, kuşkonmaz, barbunya, brokoli, ay çekirdeğinde bolca bulunur.



D VİTAMİNİ: Kemik gelişimini destekler. Meme ve kolon kanserinden korur. Kasları güçlendirir. Peynir, tereyağı, yağlı balıklar, balıkyağı, yumurtada bulunur.

HIZLI YÜRÜ UZUN YAŞA

İngiltere Leicester Üniversitesi'nden bilim insanları, 10 yıldan fazla bir süre boyunca 400 bin Britanyalıyı takip etti. "Hızlı yürüyenlerin" kanserden ölme ihtimalinin yavaş yürüyenlere göre %25 daha az olduğunu belirledi. Hızlı olanlarda kalp hastalığından ölme riskinin yüzde 60, diğer nedenlerden ölme riskinin ise yüzde 70 daha düşük olduğu tespit edildi. Dr. Jonathan Goldney, "Yürüyüşçüleri mümkün olan yerlerde hızlarını artırmaya teşvik ediyoruz. Çünkü bu, fiziksel olarak aktif olmanın sayısız diğer faydalarının yanı sıra yaşam beklentilerini de artırabilir" dedi.

YUMURTA DEMEK GÜÇ DEMEK

Yumurta, içerdiği yüksek kaliteli protein; mineral, vitamin ve biyoaktif bileşen miktarı açısından anne sütünden sonra en kıymetli besindir. Kasların güçlenmesine ve korunmasına yardımcı olur. Vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine destek verir. Anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumlu etkiler. Vücutta onarım faaliyetlerini artırır. Yara, yanık, enfeksiyon gibi durumlarda tedaviye katkı sağlar.

YOGA ARTIK!

Hareketsiz yaşam, sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Dr. Elif Berber, özellikle yoganın faydalarına dikkat çekiyor. Yoganın, hareketsizliğe bağlı fiziksel sorunlara, yorgunluğa ve strese iyi geldiğini belirtiyor. "Yoga, hareketsizliğe bağlı fiziksel sorunlarda etkilidir. İster bedensel sağlık için, ister gevşeme hatta kilo vermek veya fit olmak için, yoganın bize katacağı değerler test edilip onaylanmıştır. Bu fırsatı kendimize sunarsak, hücrelerimiz yogayı kesinlikle hatırlayacaktır" diyor.

PROSTAT KORKSUN

Erkeklerin korkulu rüyası prostat büyümesi, özellikle 40'lı yaşlardan sonra başlıyor. Prof. Dr. Özgür Yaycıoğlu bu durumun geceleri idrara çıkma, gündüz sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, idrara sıkışma, bekleyerek ve ıkınarak idrar yapma gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Prostat büyümesinin tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine bile yol açabileceğini söyleyen Yaycıoğlu, tedavi yöntemlerini şöyle sıralıyor: Hafif şikâyeti olan hastalarda ilaç tedavileri gündeme gelebilir. İlaç tedavisine rağmen sorunları devam eden veya artan hastalar cerrahi tedaviye adaydır.