Kış gelince kireçlenme vuruyor! Dizleri hedef alan osteoartrit'te ağrıyı artıran 5 neden

Osteoartrit halk arasında kireçlenme olarak adlandırılıyor. Hastalık sürecinde sadece eklem kıkırdağı tutulmuyor, aynı zamanda eklemin bütün yapıları etkileniyor. Hastalarda fonksiyonel yetersizliğe ve sakatlığa, eklem kıkırdağının yapısının bozulması, aşınması, incelmesi ve hatta kaybına neden oluyor. Daha çok kış aylarında eklemlerde ağrılara yol açıyor.

EVDE VAKİT GEÇİRİN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, soğuk ve yağmurlu havalarda eklem ağrılarının artması ile ilgili merak edilenleri paylaşıyor: Soğuk ve nemli hava, eklemi oluşturan dokuların ve eklem sıvısının yapısını etkiliyor. Bu nedenle de kireçlenmesi olanlarda ağrıların arttığını söyleyebiliriz. Özellikle kış mevsiminde ağrıların artmasını engellemek için kireçlenmenin olduğu eklemleri sıcak tutacak termal giysiler ve eldivenler kullanılabilir. Dışarıda çok vakit geçirmek yerine ev içinde egzersiz yapmak ve hareketli kalmak tercih edilebilir.

İYİ GELEN BESİNLER

Beslenme alışkanlıkları değiştirildiğinde eklem kireçlenmesi ve kıkırdak hasarı problemlerinde iyileşme sağlanabildiğini söyleyen Dr. Yüksel Büküşoğlu ise "Kıkırdak, yediğiniz gıdalara göre kendini yenileyebiliyor. Yeni bir bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre jöleli gıdalar tüketmek, C vitamininden zengin beslenmek ve egzersiz yapmak eklem kireçlenmesi şikayetlerini azaltıyor" diyor. Eklemlere iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor: Turp, hardal, sarımsak, soğan, tere, maydanoz, kereviz, limon ve kuşburnu çayını sayabiliriz.

EN ÇOK DİZLERİ ETKİLER

Ostreoartrit sıklıkla dizleri, kalçaları ve el eklemlerini etkileyerek sertlik, ağrı ve fonksiyon kaybına yol açıyor. Kireçlenmesi olan kişiler, soğuk ve yağmurlu havalarda ağrılarının arttığından yakınıyor. Bilimsel araştırmalar da bunu destekliyor. Bir çalışmada dizlerinde osteoartrit olan 200 kişide hava şartlarının etkisi incelenmiş. Hava basıncındaki artışın ve soğuk havanın diz ağrısını arttırdığı sonucu ortaya çıkmış. 6 Avrupa ülkesinde 810 kişi ile yapılan başka bir araştırmada da nemli ve soğuk havanın eklem ağrılarını artırdığı bilimsel olarak gözlemlendi.