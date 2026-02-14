PODCAST CANLI YAYIN

Kış ayları geldi mi tartıyla aramıza görünmez bir mesafe girer. İngiltere’de ve ABD’de büyük ilgi gören kış diyeti, sağlıklı kilo vermenizin ip uçlarını vaad ediyor.

TAKVİM, dünyada fırtınalar estiren "Kış Diyeti" dosyasını açıyor. Soğuk havaları doğru kullanarak kilo verin. Bol lifli kış sebzeleri ile bağışıklığınızı destekleyin. 4 günlük programla ödem atın.

Kalın kazaklar, battaniye altı akşamları, sıcak çikolatalar, hamur işleri... Soğuk hava yalnızca sokakları değil, çoğu zaman irademizi de dondurur. Günler kısalır, hareket azalır, karbonhidrat isteği artar. Ve bir sabah tartıya çıkıldığında o kaçınılmaz tablo:

"Kış kiloları." Oysa uzmanlara göre bu, sanıldığı kadar kaçınılmaz değil. Hatta tam tersine... Soğuk hava doğru kullanıldığında kilo vermek için avantaja dönüşebilir. Çünkü insan vücudu, ısısını koruyabilmek için daha fazla enerji harcar. Yani metabolizma aslında çalışmaya hazırdır; mesele onu doğru beslemek ve yönlendirmektir.

Kışın yapılan en büyük hata, "nasıl olsa yaza kadar var" diyerek kontrolü tamamen bırakmak. Oysa bu dönem, metabolizmayı disipline etmek ve yağ yakımını başlatmak için en uygun zamanlardan biri.

Kış diyetiyle 4 günde zayıflamanın ipuçları TAKVİM'de: Öğün öğün günün beslenme planı-3


Üstelik kış sebzeleri lif açısından zengin, bağışıklık destekleyici ve düşük kalorili seçenekler sunuyor. Bu 4 günlük başlangıç planının ilk günü; ödemi azaltmaya, kan şekerini dengelemeye ve metabolizmayı harekete geçirmeye odaklanıyor.

Amaç aç kalmak değil. Amaç, vücudu şoka sokmadan yeniden düzene almak. Uzmanlara göre özellikle soğuk havalarda artan şekerli ve yağlı gıdalar, bağırsak florasını olumsuz etkileyerek gaz, ödem ve hazımsızlığa yol açabiliyor. Bu da kiloya sebep oluyor. Önerilen plan ise küçük ama dengeli öğünlerle sindirim sistemini desteklemeyi hedeflerken, sağlıklı şekilde kilo vermeye yardımcı oluyor.

Kış diyetiyle 4 günde zayıflamanın ipuçları TAKVİM'de: Öğün öğün günün beslenme planı-4

NEDEN BU BESİNLER?
Yumurta, uzun süre tok tutan kaliteli protein kaynağıdır.
Yeşillikler, ödem atımını destekler.
Mercimek, hem lif hem bitkisel protein sağlar.
Tarçın, kan şekeri dalgalanmalarını dengelemeye yardımcı olabilir.

Kış diyetiyle 4 günde zayıflamanın ipuçları TAKVİM'de: Öğün öğün günün beslenme planı-5

UZMAN NOTU:
Günde en az 2–2,5 litre su tüketin. 2 fincan şekersiz yeşil çay metabolizmayı destekleyebilir.

Kış diyetiyle 4 günde zayıflamanın ipuçları TAKVİM'de: Öğün öğün günün beslenme planı-6

GÜNÜNBESLENMEPLANI
KAHVALTI
2 haşlanmış yumurta
Roka
Maydanoz
1 dilim tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN
Tarçınlı yoğurt

ÖĞLE
Izgara tavuk
Bol limonlu salata

ARA ÖĞÜN
Bir avuç çiğ badem

AKŞAM
Mercimek çorbası
Zeytinyağlı sebze yemeği
Yağsız salata

