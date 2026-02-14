Kış diyetiyle 4 günde zayıflamanın ipuçları TAKVİM'de: Öğün öğün günün beslenme planı

TAKVİM'den sağlık rehberi. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)



Dünyada yeni trend kış diyeti. Kalın kazaklar, battaniye altı akşamları, sıcak çikolatalar, hamur işleri... Soğuk hava yalnızca sokakları değil, çoğu zaman irademizi de dondurur. Günler kısalır, hareket azalır, karbonhidrat isteği artar. Ve bir sabah tartıya çıkıldığında o kaçınılmaz tablo:



"Kış kiloları." Oysa uzmanlara göre bu, sanıldığı kadar kaçınılmaz değil. Hatta tam tersine... Soğuk hava doğru kullanıldığında kilo vermek için avantaja dönüşebilir. Çünkü insan vücudu, ısısını koruyabilmek için daha fazla enerji harcar. Yani metabolizma aslında çalışmaya hazırdır; mesele onu doğru beslemek ve yönlendirmektir.



Kışın yapılan en büyük hata, "nasıl olsa yaza kadar var" diyerek kontrolü tamamen bırakmak. Oysa bu dönem, metabolizmayı disipline etmek ve yağ yakımını başlatmak için en uygun zamanlardan biri.