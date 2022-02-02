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    Kış beraberinde zatürreyi de getirdi! Uzmanlar, çocuklarda ve yaşlılarda riskin arttığına dikkat çekiyor

    Zatürre, kışın gelmesiyle kapıyı çalıyor! Hayatı tehdit ediyor. Uzmanlar, çocuklarda ve yaşlılarda riskin arttığına dikkat çekiyor: “Öksürük ve nefes darlığı varsa doktora gidin.”

    Aylardan zatürre

    Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuyan hava, hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bunların başında, zatürre geliyor. Tıptaki ismi pnömani olan bu durum, akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu oluşuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kanan Abbaslı en tehlikeli solunum yolu hastalıklarından biri olan zatürrenin tanı ve tedavi sürecine değiniyor. Şunları söylüyor:



    KURU ÖKSÜRÜK VARSA...
    Hemen her yaştan insanda hafif ya da ağır hastalıklara neden olabilen zatürre, ani öksürük, iltihaplı balgam, ateş, üşüme, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bazı hastalarda ise eklem ve kas ağrıları, iştahsızlık, halsizlik kuru öksürük, ateş, kusma ve baş ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Göğüs ağrısının meydana geldiği kişilerde, göğüs boşluğunda bir sıvı birikmesi söz konusu olabiliyor. Bu durum erken tanı ve tedaviyle tamamen ortadan kaldırılabiliyor.



    BULAŞICI OLABİLİR
    Zatürre hastalığına zemin hazırlayan viral solunum yolu enfeksiyonları bulaşıcı seyrediyor. Öksürük ya da hapşırıkla yayılabildikleri gibi kişinin kullanmış olduğu bardak, mendil, çatal gibi eşyalar aracılığıyla da bulaşabiliyor. Pnömoni çok sık rastlanılan ve ölüme sebep olabilen hastalıklar arasında yer alıyor.



        65 YAŞINDAN SONRA RİSKLİ
        Zatürre, 65 yaşında olanlar ve kronik hastalığı bulunanlar için risk taşıyor. Özellikle bu hastalara, zatürre aşısı olmaları öneriliyor.



        NASIL KORUNMALI?
        ● Stresten kaçınılmalı, dengeli beslenmeye ve hijyene önem verilmelidir.
        ● Alkol, tütün tüketilmemelidir.
        ● Grip durumunda kalabalıkla temas azaltılmalı, maske kullanılmalıdır.
        ● Gripten korunmak için aşı olunmalı. Bu her yıl tekrarlanmalı. Özellikle 65 yaş üstü kişilerin aşı yaptırması şart.

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        Haberler Sağlık Kış beraberinde zatürreyi de getirdi! Uzmanlar, çocuklarda ve yaşlılarda riskin arttığına dikkat çekiyor
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