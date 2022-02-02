Kış beraberinde zatürreyi de getirdi! Uzmanlar, çocuklarda ve yaşlılarda riskin arttığına dikkat çekiyor





KURU ÖKSÜRÜK VARSA...

Hemen her yaştan insanda hafif ya da ağır hastalıklara neden olabilen zatürre, ani öksürük, iltihaplı balgam, ateş, üşüme, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bazı hastalarda ise eklem ve kas ağrıları, iştahsızlık, halsizlik kuru öksürük, ateş, kusma ve baş ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Göğüs ağrısının meydana geldiği kişilerde, göğüs boşluğunda bir sıvı birikmesi söz konusu olabiliyor. Bu durum erken tanı ve tedaviyle tamamen ortadan kaldırılabiliyor.