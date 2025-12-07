PODCAST CANLI YAYIN

Kış bastırınca iştah artıyor! Metabolizmayı ateşleyen 6 kritik püf noktası!

Havaların iyice soğuyup günlerin kısaldığı bugünlerde pek çok kişide iştah artışı nedeniyle daha fazla yemek yeme eğilimi meydana geliyor. Egzersiz yapma motivasyonunda da azalma olması kilo artışını ve bel çevresinin kalınlaşmasını kaçınılmaz hale getiriyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kış bastırınca iştah artıyor! Metabolizmayı ateşleyen 6 kritik püf noktası!

Havaların iyice soğuyup günlerin kısaldığı bugünlerde pek çok kişide iştah artışı nedeniyle daha fazla yemek yeme eğilimi meydana geliyor. Egzersiz yapma motivasyonunda da azalma olması kilo artışını ve bel çevresinin kalınlaşmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Ancak tabloyu tersine çevirmek mümkün oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Işıklar, kışın metabolizmayı canlandırmanın 6 püf noktasını açıklıyor:

1 Sık ve az yemek yiyin: Uzun süre aç kalındığında çok hızlı ve yanlış türde yiyecekler tüketilebiliyor. Canınızın çektiği yiyeceklerden kendinizi mahrum etmeyin ama küçük porsiyonlarda tüketin.

2 Hareketsiz kalmayın: Haftanın en az üç günü birer saat düzenli ve tempolu yürümeniz hem genel sağlınıza hem de incelmenize büyük katkı sağlayacaktır. Egzersizi sevdiğiniz bir kişiyle yaparak eğlenceli kılabilirsiniz.

3 Planlama yapın: Her zaman elinizin altında meyve, kuruyemiş, tek porsiyon yoğurt ve az yağlı peynir gibi taşınabilir atıştırmalıklar bulundurun. Mutfağınızda sağlıklı seçenekler oluşturun.

4 Her güne mutlaka kahvaltıyla başlayın: Kahvaltı yapmak sabah saatlerinde metabolizmayı çalıştırır. Kahvaltıyı atlamak, günün ilerleyen saatlerinde daha az besleyici gıdaların aşırı tüketimine davetiye çıkarır.

5 Mükemmeliyetçilikten kaçının: Gün içerisinde 20 dakikalık bir egzersiz yapmaya fırsat yaratmak, porsiyonları birkaç lokmada kesmek ve yüzde 2 yağlı sütten yüzde 1 yağlı süte geçmek gibi küçük şeylerin bile büyük etkisi olabilir.

6 Yeterli ve kaliteli uyumaya özen gösterin: Sağlıklı kilo vermede yeterli ve kaliteli uykunun son derece önemlidir. "Uyku hijyeninizi" iyi durumda tutmak için yatma zamanınızda tutarlı olun, sessiz ve karanlık oda tercih edin.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İstanbul'u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
CHP'li Manavgat’ta baklava kutularıyla peşkeş çekildi! Turizmci Zafer Süral yolsuzluk ağını tek tek anlattı
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Çetelerin hedefi 18 yaş altı çocuklar! Para ile kandırılan çocuklar hızla suça sürükleniyor
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
Zirvede harakiri! Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
YPG elebaşı İlham Ahmed’den çelişkili çıkış: Hem Terörsüz Türkiye dedi hem özerklik
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede
CHP’li İBB’nin “bakım” masalı çöktü: İSBİKE hurdalığa gömüldü milyonlar çöp oldu
Trump damadını Gazze’ye gönderiyor! Witkoff ve Kushner iddiası
24 il için sarı kodlu uyarı! İstanbullu pazar gününe dikkat: Sel, su baskınları...
Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü ve Arif Kocabıyık tutuklandı
Galatasaray'a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı
Tel Aviv ve Atina’ya soğuk duş! Barrack’ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı
Fatih Tekke'nin Göztepe planı hazır! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı