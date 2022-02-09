Kış aylarında bağışıklığımız daha da zayıflıyor! Uzman isim 7 adımda güçlü bağışıklığı anlattı

Bağışıklık sisteminin zayıf olması hastalıkları çağırıyor. Peki bağışıklık sistemimizin güçlü olup olmadığını hangi sinyallerle anlayabiliriz? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja bu sinyalleri, hazırladığı 7 sorudan oluşan test ile anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

ÇOK SIK SOĞUK ALGINLIĞINIZ OLUYOR MU?

1-Sağlıklı bir insanda yılda iki-üç defa soğuk algınlığı olması normaldir. Bundan daha sık soğuk algınlığı olursa bağışıklık sisteminin zayıflığının bir göstergesi olabilir. Güçlü bağışıklık için ana hatlarıyla yapılacaklar; sağlıklı beslenme, düzenli spor, yeterli ve kaliteli uykudur.

ÇOK FAZLA BAĞIRSAK PROBLEMLERİNİZ VAR MI?

2-Sindirim sisteminin iyi olması savunma sisteminin iyi çalışması için çok önemlidir. Gaz, şişkinlik, ishal, kabızlık gibi şikayetlerin fazla olması savunma sisteminin zayıflığına işaret edebilir. Günde en az 2 litre su için, kefir ve yoğurt gibi probiyotik içeren ve sindirim sistemini destekleyen besinler tüketin.

YARALARINIZ YAVAŞ MI İYİLEŞİYOR?

3-İyileşme sürecinde immün sistem hücreleri önemli bir rol oynar, onların zayıflığında cilt yenilemesi gecikir, yaralar daha uzun sürede iyileşir. Zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olup olmadığınızı belirlemek için bazı kan testleri yapılabilir.

STRES SEVİYENİZ HEP YÜKSEK Mİ?

4-Stres savunma hücrelerinin işlevini azaltır, böylece fırsatçı enfeksiyonlara olanak sağlar. Stresi yönetmeyi öğrenmek, bir hobi edinmek, fiziksel aktiviteyi ihmal etmemek, günde en az yedi saat uyumak, görüntülü konuşmalarla duygu ve düşünceleri paylaşmak fayda sağlayacaktır.

ENFEKSİYONA SIK MARUZ KALIYOR MUSUNUZ?

5-Kulak enfeksiyonu, sinüzit, bronşit, zatürre gibi enfeksiyonlarla yılda birkaç defa karşılaşıyorsanız, bir yıl içerisinde iki kürden fazla antibiyotik ihtiyacınız oluyorsa, savunma sisteminiz görevini yapmakta zorlanıyor demektir. Bağışıklık sistemi zayıf bir kişi ellerini sık sık yıkamak gibi hijyen kurallarına uymalı.

BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜREN EK HASTALIĞINIZ VAR MI?

6-Diyabet, emilim bozukluğu, kanser, bağışıklığı düşüren belirli ilaç kullanımı gibi başka bir durumunuz varsa tedavi görmeniz gerekecektir.

KENDİNİZİ DEVAMLI YORGUN HİSSEDİYOR MUSUNUZ?

7-Dinlenmenize rağmen hala yorgun hissediyorsanız savunma sisteminiz enerji kullanımında zorlanıyor olabilir. Vitamin ve minerallerden zengin mevsim sebze ve meyvelerini yeterli ve dengeli tüketin.