Kış aylarında artan nasır ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir!

Ayaklarımız, günlük hayatta uzun saatler ayakkabı içinde havasız kalıyor. Birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunların başında da cildin sürtünmeye ve aşırı basınca karşı savunma mekanizması olarak ortaya çıkardığı derinin kalınlaşması ile nasır problemi geliyor. Kış aylarında nasır oluşumlarının arttığına dikkat çeken Podolog Deniz Yahcı, "Bu sorun tedavi edilmezse ayağın hassasiyetinin azalması, ağrı, hareket kısıtlılığı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir" ifadesini kullanıyor.

